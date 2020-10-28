Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Акрон
Алания - Акрон: обзор матча 28 октября 2020
Алания
28.10.2020, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
5 : 1
Завершен
Акрон
25'
А. Хугаев
41'
С. Качмазов
84'
Д. Кобесов
90+5'
Д. Кобесов
86'
Д. Шавлохов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Акрон
ГОЛ! 4:1!
Д. Кобесов
90'
+5
86'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Д. Шавлохов
ГОЛ! 3:0!
Д. Кобесов
84'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
А. Бутаев
77'
76'
Замена
А. Потапов
️️️️
А. Герюгов
Замена
Б. Кокоев
️️️️
Н. Гиоргобиани
75'
Замена
️️️️
А. Хугаев
72'
64'
Замена
А. Босов
️️️️
Б. Садыков
Замена
️️️️
Б. Хадарцев
62'
62'
Замена
В. Друковский
️️️️
С. Киряков
46'
Замена
Н. Иванников
️️️️
Е. Яцкий
ГОЛ! 2:0!
С. Качмазов
Пас отдал
Б. Хадарцев
41'
ГОЛ! 1:0!
А. Хугаев
Пас отдал
Б. Магомедов
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
44
Булат Садыков
ЦЗ
77
Сергей Киряков
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
18
Максим Малаховский
ЦП
77
Евгений Яцкий
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
5
Никита Верхунов
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
4-2-1-3
25
Солдатенко
4
Качмазов
15
Кочиев
30
Шавлохов
19
Бутаев
8
Хугаев
13
Засеев
7
Крамаренко
10
Хадарцев
99
Гиоргобиани
97
Магомедов
4-1-3-1-1
13
Волков
12
Елеев
77
Киряков
66
Жестоков
44
Садыков
7
Герюгов
18
Малаховский
77
Яцкий
27
Чудин
17
Газданов
90
Делькин
99
Гиоргобиани
21
Кокоев
21
Кокоев
99
Гиоргобиани
19
Бутаев
10
Кобесов
10
Кобесов
19
Бутаев
77
Киряков
2
Друковский
2
Друковский
77
Киряков
7
Герюгов
88
Потапов
88
Потапов
7
Герюгов
44
Садыков
63
Босов
63
Босов
44
Садыков
77
Яцкий
7
Иванников
7
Иванников
77
Яцкий
Остались в запасе
Алания
Акрон
99
Руслан Суанов
ЦФ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
5
Алан Багаев
ЦЗ
23
Георгий Натабашвили
ВР
7
Батраз Гурциев
ПВ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
50
Никита Гойло
ВР
5
Никита Верхунов
ЦЗ
99
Константин Морозов
ЛЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Остались в запасе
99
Руслан Суанов
ЦФ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
5
Алан Багаев
ЦЗ
23
Георгий Натабашвили
ВР
7
Батраз Гурциев
ПВ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
5
Никита Верхунов
ЦЗ
99
Константин Морозов
ЛЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Статистика матча Алания - Акрон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
Новости команд
Все
Алания
Акрон
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Кубок России: шансы «Акрона» и ЦСКА на победу в матче группового этапа
09:42
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
Вчера, 12:19
1
РПЛ. «Факел» впервые победил при Биджиеве, обыграв на выезде «Акрон» (2:0)
21 ноября
9
Обзор матча «Акрон» – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Экс-игрок «Зенита» и «Динамо» занялся сельским хозяйством: «Иногда в отчаяние впадаешь»
20 октября
2
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Команда Колыванова спаслась во Второй лиге, проигрывая 2:4 к 93-й минуте
28 сентября
1
«Волгарь» – «Алания»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Кубок России: шансы «Акрона» и ЦСКА на победу в матче группового этапа
09:42
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
Вчера, 12:19
1
РПЛ. «Факел» впервые победил при Биджиеве, обыграв на выезде «Акрон» (2:0)
21 ноября
9
Обзор матча «Акрон» – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+