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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - СКА-Хабаровск
Алания - СКА-Хабаровск: обзор матча 01 августа 2020
Алания
01.08.2020, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
2 : 4
Завершен
СКА-Хабаровск
33'
А. Хабалов (П)
64'
Б. Хадарцев
8'
В. Камилов
15'
И. Квеквескири
45+1'
Р. Гаджимурадов
54'
Д. Иванков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - СКА-Хабаровск
89'
Замена
В. Илик
️️️️
Д. Иванков
88'
Замена
М. Соловьев
️️️️
М. Эльмурзаев
Желтая карточка
А. Цараев
85'
84'
Замена
В. Брагин
️️️️
Р. Гаджимурадов
Замена
А. Малоян
️️️️
А. Бутаев
80'
79'
Замена
К. Базелюк
️️️️
Э. Булия
78'
Желтая карточка
М. Эльмурзаев
Желтая карточка
Д. Кобесов
78'
Желтая карточка
А. Засеев
75'
73'
Замена
Г. Труфанов
️️️️
А. Малеев
ГОЛ! 2:4!
Б. Хадарцев
64'
60'
Желтая карточка
И. Квеквескири
Замена
Д. Дзахов
️️️️
С. Крамаренко
60'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
А. Хабалов
55'
Замена
А. Цараев
️️️️
А. Хугаев
55'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
Б. Гурциев
55'
54'
ГОЛ! 1:4!
Д. Иванков
45'
+1
ГОЛ! 1:3!
Р. Гаджимурадов
Желтая карточка
А. Хабалов
45'
Желтая карточка
С. Крамаренко
42'
Желтая карточка
Б. Магомедов
39'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Хабалов
33'
32'
Желтая карточка
К. Суслов
Желтая карточка
И. Машуков
26'
Желтая карточка
Д. Шавлохов
17'
15'
ГОЛ! 0:2!
И. Квеквескири
8'
ГОЛ! 0:1!
В. Камилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
СКА-Хабаровск
96
Игорь Обухов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
7
Даниил Иванков
ЛП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Алания
33
Мухарбек Бураев
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
90
Михаил Соловьев
ЛВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
3-2-1-3-1
23
Натабашвили
19
Бутаев
15
Кочиев
30
Шавлохов
8
Хугаев
13
Засеев
7
Крамаренко
15
Хабалов
97
Магомедов
7
Гурциев
14
Машуков
4-1-2-2-1
96
Обухов
5
Эльмурзаев
31
Большаков
91
Суслов
10
Никифоров
33
Квеквескири
18
Камилов
7
Иванков
10
Гаджимурадов
8
Малеев
91
Булия
15
Хабалов
10
Хадарцев
10
Хадарцев
15
Хабалов
8
Хугаев
22
Цараев
22
Цараев
8
Хугаев
7
Гурциев
10
Кобесов
10
Кобесов
7
Гурциев
7
Крамаренко
71
Дзахов
71
Дзахов
7
Крамаренко
19
Бутаев
0
Малоян
0
Малоян
19
Бутаев
7
Иванков
53
Илик
53
Илик
7
Иванков
5
Эльмурзаев
90
Соловьев
90
Соловьев
5
Эльмурзаев
10
Гаджимурадов
11
Брагин
11
Брагин
10
Гаджимурадов
8
Малеев
22
Труфанов
22
Труфанов
8
Малеев
91
Булия
10
Базелюк
10
Базелюк
91
Булия
Остались в запасе
Алания
СКА-Хабаровск
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
21
Батрадз Кокоев
ОП
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
99
Руслан Суанов
ЦФ
33
Мухарбек Бураев
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
Главный тренер
Спартак Гогниев
72
Андрей Батютин
ЛВ
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
27
Роман Мануйлов
ПЗ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
21
Батрадз Кокоев
ОП
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
99
Руслан Суанов
ЦФ
33
Мухарбек Бураев
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
27
Роман Мануйлов
ПЗ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Алания - СКА-Хабаровск
8
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
8
3
Матчи команд
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4 : 1
15.11.2026
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0 : 0
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3 : 0
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2 : 1
24.10.2026
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Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Стадион:
Ахмат-Арена
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