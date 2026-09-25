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Парагвай. Примера
Команды
Спортиво Лукеньо
Оскар Руис
Статистика
€ 50 тыс
Оскар Руис - статистика
Спортиво Лукеньо
14 мая 1991 (35), Асунсьон
#11 | Полузащитник
168 см
Парагвай
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Парагвай. Примера, 12 тур
Спортиво Лукеньо
0 : 1
25.09.2026
Гуарани
56' - 90'
Парагвай. Примера, 11 тур
Спортиво Лукеньо
1 : 0
21.09.2026
Депортиво Реколета
1' - 71'
Парагвай. Примера, 10 тур
Олимпия
3 : 0
13.09.2026
Спортиво Лукеньо
46' - 90'
49'
Парагвай. Примера, 9 тур
Спортиво Лукеньо
1 : 2
07.09.2026
Спортиво Амелиано
1' - 69'
Статистика по турнирам
Парагвай. Примера 2026
Парагвай. Примера 2024
Бразилия. Серия А 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жувентуде
18
5
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
28.10.2022
Жувентуде
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Жувентуде
1 : 2
23.10.2022
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Жувентуде
1 : 1
17.10.2022
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
76'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сантос
4 : 1
11.10.2022
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Жувентуде
2 : 2
05.10.2022
Коринтианс
Был в запасе
46'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
02.10.2022
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Флуминенсе
4 : 0
29.09.2022
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Жувентуде
1 : 1
19.09.2022
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Палмейрас
2 : 1
11.09.2022
Жувентуде
1' - 60'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Жувентуде
1 : 1
03.09.2022
Аваи
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Интернасьонал
4 : 0
30.08.2022
Жувентуде
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Жувентуде
2 : 2
21.08.2022
Ботафого
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Куяба
1 : 0
14.08.2022
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Жувентуде
0 : 1
06.08.2022
Америка Минейро
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Брагантино
1 : 0
01.08.2022
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Жувентуде
1 : 0
24.07.2022
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Фламенго
4 : 0
21.07.2022
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Жувентуде
0 : 0
17.07.2022
Гойас
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Коритиба
2 : 2
10.07.2022
Жувентуде
1' - 57'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Жувентуде
1 : 2
02.07.2022
Атлетико Минейро
1' - 58'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сан-Паулу
0 : 0
27.06.2022
Жувентуде
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Жувентуде
1 : 2
15.06.2022
Сантос
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Коринтианс
2 : 0
11.06.2022
Жувентуде
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Жувентуде
1 : 3
09.06.2022
Атлетико Паранаэнсе
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Жувентуде
1 : 0
05.06.2022
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Форталеза
1 : 1
29.05.2022
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Жувентуде
0 : 3
22.05.2022
Палмейрас
1' - 55'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Жувентуде
1 : 1
09.05.2022
Интернасьонал
46' - 90'
90'
53'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Жувентуде
0 : 1
25.04.2022
Куяба
1' - 85'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Америка Минейро
4 : 1
17.04.2022
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Жувентуде
2 : 2
12.04.2022
Брагантино
65' - 90'
69'
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