Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Luís Oyama - статистика

Завершил карьеру
#5 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жувентуде
12
2
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Жувентуде
0 : 1
08.12.2024
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
1 : 2
05.12.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
2 : 3
27.11.2024
Жувентуде
70' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Гремио
2 : 2
21.11.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Жувентуде
2 : 1
10.11.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Жувентуде
0 : 3
03.11.2024
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Фламенго
4 : 2
26.10.2024
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Жувентуде
3 : 5
21.10.2024
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Васко да Гама
1 : 1
06.10.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Жувентуде
1 : 1
29.09.2024
Брагантино
1' - 46'
21'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Витория
1 : 0
21.09.2024
Жувентуде
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Жувентуде
2 : 1
15.09.2024
Флуминенсе
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Куяба
0 : 0
06.09.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Атлетико Гойяненсе
2 : 1
24.08.2024
Жувентуде
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 2
19.08.2024
Жувентуде
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Интернасьонал
2 : 1
15.08.2024
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коринтианс
1 : 1
04.08.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Жувентуде
1 : 2
28.07.2024
Крисиума
Был в запасе
60'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Крузейро
2 : 0
25.07.2024
Жувентуде
1' - 65'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Жувентуде
0 : 0
22.07.2024
Сан-Паулу
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Жувентуде
1 : 1
17.07.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Жувентуде
3 : 0
07.07.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Баия
2 : 0
05.07.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Форталеза
2 : 1
30.06.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Жувентуде
2 : 1
27.06.2024
Фламенго
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Палмейрас
2 : 0
24.06.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Жувентуде
2 : 0
20.06.2024
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Брагантино
2 : 1
16.06.2024
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Жувентуде
1 : 1
12.06.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Жувентуде
1 : 0
06.06.2024
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Флуминенсе
1 : 1
02.06.2024
Жувентуде
Был в запасе
Главные новости
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
1
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
1
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
1
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
2
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
2
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
11
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
6
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+