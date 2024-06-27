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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Фламенго
Жувентуде - Фламенго: обзор матча 27 июня 2024
Жувентуде
27.06.2024, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 12 тур
2 : 1
Завершен
Фламенго
26'
Л. Барбоза
87'
L. Mandaca
19'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Фламенго
Желтая карточка
M. Claus
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
L. Mandaca
87'
86'
Замена
Эвертон
️️️️
Л. Ортис
86'
Замена
Д. Луис
️️️️
Жерсон
Замена
L. Oyama
️️️️
Жадсон
71'
68'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
В. Уго
Желтая карточка
A. Ruschel
59'
53'
Желтая карточка
Жерсон
46'
Замена
Аллан
️️️️
Л. Перейра
ГОЛ! 1:1!
Л. Барбоза
Пас отдал
N.
26'
19'
ГОЛ! 0:1!
Педро
Пас отдал
Л. Араухо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
2
Жоао Лукас
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
10
NenÃª
(К)
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
8
Жерсон
(К)
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
30
Виктор Уго
АП
9
Педро
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Жувентуде
33
Ренан
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
5
Luís Oyama
ЦП
11
Ruan
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
7
Эвертон
ЦП
35
Rayan
ЦП
29
Аллан
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
99
Werton
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
1-1-1-5
2
Лукас
16
Жадсон
21
Барбоза
28
77
3
Боса
43
Фрейтас
10
3-2-1-2-2
1
Росси
4
Перейра
15
Бруно
3
Ортис
43
Уэсли
6
Айртон
8
Жерсон
99
Перейра
30
Уго
7
Араухо
9
Педро
16
Жадсон
5
5
16
Жадсон
8
Жерсон
4
Луис
4
Луис
8
Жерсон
3
Ортис
7
Эвертон
7
Эвертон
3
Ортис
99
Перейра
29
Аллан
29
Аллан
99
Перейра
30
Уго
9
Барбоза
9
Барбоза
30
Уго
Остались в запасе
Жувентуде
Фламенго
33
Ренан
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
11
Ruan
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
35
Rayan
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
99
Werton
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
33
Ренан
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
11
Ruan
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
35
Rayan
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
99
Werton
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Жувентуде - Фламенго
2
1
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
8
Нарушения
10
10
Офсайды
3
2
Количество передач
501
453
Сейвы
3
7
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.39
1.69
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Главный судья:
Matheus Delgado Candancan, Brazil
Стадион:
Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
Новости команд
Все
Жувентуде
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