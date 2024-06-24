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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Жувентуде
Палмейрас - Жувентуде: обзор матча 24 июня 2024
Палмейрас
24.06.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 11 тур
2 : 0
Завершен
Жувентуде
49'
Х. Мануэль Лопес
83'
Майке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Жувентуде
88'
Желтая карточка
Жадсон
88'
Желтая карточка
З. Маркос
Желтая карточка
Х. Пикерес
87'
ГОЛ! 2:0!
Майке
Пас отдал
З. Рафаэль
83'
Замена
Дуду
️️️️
Х. Мануэль Лопес
78'
77'
Замена
L. Mandaca
️️️️
N.
Замена
Х. Пикерес
️️️️
Г. Менино
67'
Замена
Рони
️️️️
Вандерлан
67'
Замена
А. Морено
️️️️
Фабиньо
67'
Желтая карточка
Х. Мануэль Лопес
58'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мануэль Лопес
Пас отдал
Р. Вейга
49'
45'
+2
Желтая карточка
Габриэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
(К)
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
41
Эстевао
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
2
Жоао Лукас
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
2
Ewerton
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
10
NenÃª
(К)
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
3
Зе Маркос
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
12
Майке
ПЗ
2
Гарсия
ПЗ
33
Рони
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
6
Анибал Морено
ЦП
14
Джон Джон
АП
Жувентуде
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
5
Luís Oyama
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Вевертон
12
Вандерлан
5
Навес
26
Серкейра
14
Роша
5
Фабиньо
93
Зе Рафаэль
25
Менино
23
Вейга
42
Лопес
41
Эстевао
1-1-5
22
Габриэл
2
Лукас
16
Жадсон
9
Жилберто
3
Боса
3
Зе Маркос
28
10
5
Фабиньо
6
Морено
6
Морено
5
Фабиньо
25
Менино
22
Пикерес
22
Пикерес
25
Менино
12
Вандерлан
33
Рони
33
Рони
12
Вандерлан
42
Лопес
92
Дуду
92
Дуду
42
Лопес
10
44
44
10
Остались в запасе
Палмейрас
Жувентуде
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
12
Майке
ПЗ
2
Гарсия
ПЗ
14
Джон Джон
АП
Главный тренер
Абель Феррейра
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
5
Luís Oyama
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
12
Майке
ПЗ
2
Гарсия
ПЗ
14
Джон Джон
АП
Остались в запасе
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
5
Luís Oyama
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Рожер Мачадо
Статистика матча Палмейрас - Жувентуде
2
3
Всего ударов по воротам
28
16
Удары в створ
10
8
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
4
Нарушения
14
7
Офсайды
3
0
Количество передач
421
327
Сейвы
7
7
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
12
6
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
15
10
Удары из-за пределов штрафной
13
6
xG (ожидаемые голы)
2.58
1.22
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Davi de Oliveira Lacerda, Brazil
Стадион:
Allianz Parque, Sao Paulo
Новости команд
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