Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Гремио
Жувентуде - Гремио: обзор матча 07 июля 2024
Жувентуде
07.07.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
3 : 0
Завершен
Гремио
25'
Жилберто
32'
Ж. Лукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Гремио
90'
+3
Желтая карточка
Г. Мартинс
78'
Желтая карточка
Рейналдо
Желтая карточка
Л. Барбоза
49'
46'
Замена
Э. Галдино
️️️️
Эденилсон
46'
Замена
Д. Кейрос
️️️️
P. Geromel
ГОЛ! 2:0!
Ж. Лукас
32'
ГОЛ! 1:0!
Жилберто
Пас отдал
Жадсон
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
2
Жоао Лукас
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
9
Жилберто
ЦФ
28
Alan Ruschel
(К)
ЦФ
3
Зе Маркос
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Гремио
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
3
Pedro Geromel
(К)
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
17
Доди
ОП
88
Эденилсон
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Жувентуде
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
5
Luís Oyama
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
Гремио
97
Caíque
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
35
Рональд
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
14
Натан
АП
17
Эвертон Галдино
ПВ
1-1-1-4
22
Габриэл
2
Лукас
16
Жадсон
21
Барбоза
9
Жилберто
3
Боса
3
Зе Маркос
28
4-1-2-1-1
1
Кабрал
18
Педро
6
Мартинс
3
6
Рейналдо
17
Доди
88
Эденилсон
20
Вилласанти
19
Кристальдо
7
Павон
3
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
3
88
Эденилсон
17
Галдино
17
Галдино
88
Эденилсон
Остались в запасе
Жувентуде
Гремио
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
5
Luís Oyama
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
97
Caíque
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
35
Рональд
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
14
Натан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
5
Luís Oyama
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
35
Рональд
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
14
Натан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Жувентуде - Гремио
1
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
14
10
Офсайды
0
2
Количество передач
435
467
Сейвы
5
3
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
1.75
0.79
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Главный судья:
Matheus Delgado Candancan, Brazil
Стадион:
Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
Новости команд
Все
Жувентуде
Гремио
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Гремио» – «Крузейро»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
«Ремо» – «Гремио»: очная дуэль за выживание на «Мангейрао», где ничья не устроит никого
7 октября
10 самых быстрых игроков мира
7 января
2
Неймар сделал хет-трик впервые с апреля 2022 года
2025.12.04 10:57
1
«Жувентуде» – «Крузейро»: прогноз и ставки на матч 20 ноября 2025 с коэффициентом 1.78
2025.11.19 09:23
Агенты Абнера высказались об интересе «Спартака» к игроку
2025.09.06 22:01
1
«Жувентуде» – «Ботафого»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.24 09:03
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Гремио» – «Крузейро»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
«Ремо» – «Гремио»: очная дуэль за выживание на «Мангейрао», где ничья не устроит никого
7 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+