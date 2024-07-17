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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Атлетико Минейро
Жувентуде - Атлетико Минейро: обзор матча 17 июля 2024
Жувентуде
17.07.2024, среда, 01:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
18'
Х. Алонсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Атлетико Минейро
88'
Замена
B. Palacios Alzate
️️️️
Бернард
80'
Замена
А. Кардек
️️️️
Х. Алонсо
74'
Замена
Э. Варгас
️️️️
А. Франко
Замена
D.
️️️️
Жадсон
54'
45'
+7
Желтая карточка
Г. Арана
18'
ГОЛ! 0:1!
Х. Алонсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
16
Жадсон
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
28
Alan Ruschel
(К)
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
94
Отавио
ОП
21
Алан Франко
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
7
Халк
(К)
ПВ
Главный тренер
Габриэль Милито
Жувентуде
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
9
Рони Каррильо
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
18
David
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
Атлетико Минейро
1
Gabriel Delfim
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
42
Каду
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
1-1-1-2
12
Иносенсио
16
Жадсон
21
Барбоза
77
28
4-1-1-3-1
31
Мендес
20
Саравия
3
Фукс
6
Алонсо
13
Арана
94
Отавио
21
Франко
7
Халк
10
Скарпа
11
Бернард
10
Паулиньо
16
Жадсон
18
18
16
Жадсон
11
Бернард
30
30
11
Бернард
21
Франко
11
Варгас
11
Варгас
21
Франко
6
Алонсо
14
Кардек
14
Кардек
6
Алонсо
Остались в запасе
Жувентуде
Атлетико Минейро
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
9
Рони Каррильо
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
1
Gabriel Delfim
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Остались в запасе
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
9
Рони Каррильо
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
Остались в запасе
1
Gabriel Delfim
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Главный тренер
Габриэль Милито
Статистика матча Жувентуде - Атлетико Минейро
1
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
8
Нарушения
8
12
Офсайды
1
3
Количество передач
243
684
Сейвы
2
1
Точность передач %
71
88
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
5
10
xG (ожидаемые голы)
0.88
1.7
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Alex Gomes Stefano, Brazil
Стадион:
Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
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