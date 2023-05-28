Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Максим Авуджа - статистика

Завершил карьеру
2 февраля 1998 (28), Мюнхен
#15 | Защитник
188 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Экселсиор
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Волендам
3 : 2
28.05.2023
Экселсиор
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
3 : 0
21.05.2023
Фортуна
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Херенвен
0 : 0
13.05.2023
Экселсиор
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Экселсиор
0 : 2
07.05.2023
Фейеноорд
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Витесс
0 : 0
22.04.2023
Экселсиор
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 21 тур
АЗ Алкмаар
5 : 0
10.02.2023
Экселсиор
1' - 46'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Экселсиор
0 : 0
04.02.2023
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Экселсиор
1 : 4
29.01.2023
Аякс
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Утрехт
1 : 0
25.01.2023
Экселсиор
81' - 90'
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Экселсиор
2 : 0
20.01.2023
Волендам
77' - 90'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Спарта
1 : 0
14.01.2023
Экселсиор
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Экселсиор
1 : 0
08.01.2023
Гронинген
86' - 90'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
5 : 1
13.11.2022
Экселсиор
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Экселсиор
0 : 1
05.11.2022
Херенвен
85' - 90'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 1
29.10.2022
Экселсиор
46' - 90'
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
2 : 1
23.10.2022
АЗ Алкмаар
73' - 90'
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Аякс
7 : 1
16.10.2022
Экселсиор
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 9 тур
НЕК
1 : 1
08.10.2022
Экселсиор
81' - 90'
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
0 : 1
02.10.2022
Утрехт
84' - 90'
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Фортуна
1 : 0
17.09.2022
Экселсиор
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Экселсиор
2 : 1
10.09.2022
Эммен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 5 тур
РКС Ваалвейк
5 : 2
04.09.2022
Экселсиор
Был в запасе
Главные новости
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
1
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
1
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
2
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
9
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
5
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
13
Тренер Португалии раскрыл, что он обещал Роналду
08:48
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+