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Давид Сирадзе
Статистика
Давид Сирадзе - статистика
Завершил карьеру
21 сентября 1981 (44), Тбилиси
#8 | Нападающий
180 см | 72 кг
Грузия
Статистика
Публикации
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Россия. Премьер-лига 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак-Нальчик
29
2
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
15.05.2014
Мордовия
54' - 90'
57'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Спартак-Нальчик
3 : 1
11.05.2014
Ангушт
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Арсенал
3 : 2
05.05.2014
Спартак-Нальчик
1' - 55'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
30.04.2014
Уфа
1' - 58'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Торпедо
1 : 2
25.04.2014
Спартак-Нальчик
1' - 68'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
20.04.2014
Химик
82' - 90'
85'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Ротор
2 : 2
14.04.2014
Спартак-Нальчик
81' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
09.04.2014
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
30.03.2014
Оренбург
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
1 : 0
16.03.2014
Спартак-Нальчик
1' - 77'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
09.03.2014
СКА-Хабаровск
1' - 85'
31'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
23.11.2013
Енисей
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
27.10.2013
Сочи
1' - 65'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
23.10.2013
Спартак-Нальчик
1' - 78'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Ангушт
1 : 2
18.10.2013
Спартак-Нальчик
1' - 90'
64'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
13.10.2013
Арсенал
1' - 71'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Уфа
0 : 1
07.10.2013
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
01.10.2013
Торпедо
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Химик
3 : 2
22.09.2013
Спартак-Нальчик
76' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
16.09.2013
Ротор
60' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Шинник
2 : 1
10.09.2013
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
05.09.2013
Салют
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Оренбург
4 : 0
28.08.2013
Спартак-Нальчик
66' - 90'
87'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Спартак-Нальчик
1 : 3
23.08.2013
Луч
46' - 90'
80'
Россия. ФНЛ, 9 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
18.08.2013
Спартак-Нальчик
86' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
12.08.2013
Балтика
1' - 64'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Енисей
1 : 0
07.08.2013
Спартак-Нальчик
61' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Cибирь
0 : 0
28.07.2013
Спартак-Нальчик
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
0 : 0
18.07.2013
Спартак-Нальчик
1' - 67'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
13.07.2013
Нефтехимик
1' - 80'
18'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Мордовия
3 : 0
07.07.2013
Спартак-Нальчик
1' - 90'
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