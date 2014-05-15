Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2013/2014 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Россия. Премьер-Лига 2010 Россия. Премьер-лига 2009 Чемпионат России. Молодежное первенство 2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Россия. Премьер-лига 2008