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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Спартак-Нальчик
Мордовия - Спартак-Нальчик: обзор матча 07 июля 2013
Мордовия
07.07.2013, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
3 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
37'
Р. Мухаметшин (П)
45'
Е. Луценко (П)
50'
А. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Спартак-Нальчик
90'
Замена
Д. Зинович
️️️️
К. Андрес Руа Флорес
Замена
В. Пономарев
️️️️
М. Будников
82'
Замена
М. Маркин
️️️️
Р. Мухаметшин
74'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
А. Иванов
68'
Замена
М. Рогов
️️️️
А. Пазин
67'
61'
Замена
А. Гошоков
️️️️
А. Аверьянов
ГОЛ! 3:0!
А. Иванов
50'
45'
Красная карточка
Н. Цыган
45'
Замена
А. Степанов
️️️️
А. Медведев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Е. Луценко
45'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Мухаметшин
37'
Желтая карточка
М. Будников
16'
10'
Желтая карточка
Е. Чеботару
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Спартак-Нальчик
22
Николай Цыган
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
37
Евгений Чеботару
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
31
Максим Рогов
ЛП
16
Александр Суворов
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
4-1-3-2
1
Коченков
12
Божович
40
Перендиа
22
Будников
35
Хубутия
11
Пазин
27
Гаглоев
2
Димидко
88
Иванов
48
Луценко
23
Мухаметшин
4-4-2
22
Цыган
2
Засеев
4
Овсиенко
40
Тимошин
19
Гарбуз
53
Руа Флорес
14
Коронов
37
Чеботару
11
Аверьянов
8
Сирадзе
13
Медведев
23
Мухаметшин
93
Маркин
93
Маркин
23
Мухаметшин
22
Будников
19
Пономарев
19
Пономарев
22
Будников
88
Иванов
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
88
Иванов
11
Пазин
31
Рогов
31
Рогов
11
Пазин
13
Медведев
19
Степанов
19
Степанов
13
Медведев
53
Руа Флорес
38
Зинович
38
Зинович
53
Руа Флорес
11
Аверьянов
19
Гошоков
19
Гошоков
11
Аверьянов
Остались в запасе
Мордовия
Спартак-Нальчик
37
Максим Терентьев
ЦЗ
1
Денис Шебанов
ВР
16
Александр Суворов
ЦП
Главный тренер
Сергей Подпалый
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Остались в запасе
37
Максим Терентьев
ЦЗ
1
Денис Шебанов
ВР
16
Александр Суворов
ЦП
Остались в запасе
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Мордовия - Спартак-Нальчик
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Стадион:
Старт
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