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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Спартак-Нальчик
Сочи - Спартак-Нальчик: обзор матча 18 июля 2013
Сочи
18.07.2013, четверг, 19:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
0 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Спартак-Нальчик
88'
Желтая карточка
А. Засеев
Желтая карточка
А. Самохвалов
88'
87'
Пенальти не реализован!
И. Коронов
Замена
И. Маркелов
️️️️
И. Мельник
81'
80'
Желтая карточка
А. Медведев
67'
Замена
А. Гошоков
️️️️
Д. Сирадзе
67'
Замена
М. Джудович
️️️️
Н. Тимошин
Желтая карточка
Д. Кудинов
66'
Замена
Н. Сурков
️️️️
А. Васильев
65'
38'
Желтая карточка
Е. Овсиенко
31'
Желтая карточка
А. Аверьянов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
29
Иван Мельник
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
58
Сергей Егоров
ПП
10
Станислав Матяш
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
Спартак-Нальчик
22
Николай Цыган
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
37
Евгений Чеботару
ЦП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
14
Игорь Коронов
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Сочи
3
Никита Сурков
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
Спартак-Нальчик
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
3-2-2-3
1
Самохвалов
29
Мельник
3
Костин
5
Кудинов
11
Кирсанов
4
Васильев
13
Гиголаев
58
Егоров
10
Сушкин
98
Ильин
10
Матяш
4-4-2
22
Цыган
2
Засеев
4
Овсиенко
40
Тимошин
19
Гарбуз
14
Коронов
53
Руа Флорес
37
Чеботару
11
Аверьянов
8
Сирадзе
13
Медведев
4
Васильев
3
Сурков
3
Сурков
4
Васильев
29
Мельник
88
Маркелов
88
Маркелов
29
Мельник
40
Тимошин
20
Джудович
20
Джудович
40
Тимошин
8
Сирадзе
19
Гошоков
19
Гошоков
8
Сирадзе
Остались в запасе
Сочи
Спартак-Нальчик
Главный тренер
Борис Журавлев
Главный тренер
Тимур Шипшев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Борис Журавлев
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Сочи - Спартак-Нальчик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
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3 : 0
08.11.2026
Сочи
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Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
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Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
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Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
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Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
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1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
МСА Петровский
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