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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Сочи
Спартак-Нальчик - Сочи: обзор матча 27 октября 2013
Спартак-Нальчик
27.10.2013, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
3 : 0
Завершен
Сочи
17'
И. Коронов
43'
А. Шаваев
55'
К. Андрес Руа Флорес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Сочи
87'
Желтая карточка
Р. Гиголаев
Замена
Д. Галин
️️️️
Е. Чеботару
85'
Замена
Д. Буйтраго
️️️️
И. Коронов
82'
Замена
А. Гошоков
️️️️
А. Шаваев
78'
Замена
А. Аверьянов
️️️️
Д. Сирадзе
65'
ГОЛ! 3:0!
К. Андрес Руа Флорес
55'
45'
Замена
А. Маматюк
️️️️
В. Есин
ГОЛ! 2:0!
А. Шаваев
43'
Желтая карточка
Р. Абазов
34'
ГОЛ! 1:0!
И. Коронов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
58
Сергей Егоров
ПП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дмитриев
Спартак-Нальчик
35
Тимур Ханиев
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
24
Дмитрий Галин
ЦП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
10
Андрей Маматюк
ЦП
4-4-2
19
Степанов
19
Гарбуз
14
Рогочий
2
Засеев
57
Абазов
53
Руа Флорес
37
Чеботару
8
Шаваев
14
Коронов
13
Медведев
8
Сирадзе
4-1-2-1-2
1
Самохвалов
30
Идову
3
Сурков
2
Кулеша
4
Васильев
10
Матрахов
58
Егоров
13
Гиголаев
27
Есин
10
Матяш
10
Сушкин
37
Чеботару
24
Галин
24
Галин
37
Чеботару
8
Сирадзе
11
Аверьянов
11
Аверьянов
8
Сирадзе
14
Коронов
10
Буйтраго
10
Буйтраго
14
Коронов
8
Шаваев
19
Гошоков
19
Гошоков
8
Шаваев
27
Есин
10
Маматюк
10
Маматюк
27
Есин
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Сочи
35
Тимур Ханиев
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Шипшев
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Сергей Дмитриев
Остались в запасе
35
Тимур Ханиев
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
Остались в запасе
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Тимур Шипшев
Главный тренер
Сергей Дмитриев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Сочи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
Спартак
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