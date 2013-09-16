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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Ротор
Спартак-Нальчик - Ротор: обзор матча 16 сентября 2013
Спартак-Нальчик
16.09.2013, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
1 : 1
Завершен
Ротор
60'
Н. Глушков (АГ)
84'
А. Архипов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Ротор
90'
Желтая карточка
А. Архипов
Вторая желтая
А. Засеев
90'
87'
Замена
В. Устинов
️️️️
А. Ставпец
86'
Замена
И. Зинин
️️️️
Х. Аппаев
84'
ГОЛ! 1:1!
А. Архипов
77'
Замена
А. Коротаев
️️️️
Д. Комаровский
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
И. Коронов
72'
66'
Замена
А. Архипов
️️️️
А. Рылов
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
И. Тлупов
60'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Глушков
60'
59'
Желтая карточка
П. Тен
Замена
К. Суслов
️️️️
Е. Овсиенко
58'
Желтая карточка
А. Шаваев
49'
Желтая карточка
А. Засеев
45'
Желтая карточка
Н. Тимошин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
22
Николай Цыган
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
14
Игорь Коронов
ПП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
11
Ислам Тлупов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Дмитрий Комаровский
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
4
Гуджа Рухаиа
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
7
Илья Зинин
ЦП
26
Антон Архипов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
4-4-2
22
Цыган
19
Гарбуз
4
Овсиенко
2
Засеев
40
Тимошин
53
Руа Флорес
8
Шаваев
37
Чеботару
14
Коронов
11
Тлупов
19
Гошоков
3-5-1-1
31
Пчелинцев
22
Тен
33
Ламанж
30
Васянович
10
Рылов
4
Фомин
47
Глушков
10
Лукьяновс
8
Комаровский
16
Ставпец
14
Аппаев
4
Овсиенко
91
Суслов
91
Суслов
4
Овсиенко
14
Коронов
4
Рухаиа
4
Рухаиа
14
Коронов
11
Тлупов
8
Сирадзе
8
Сирадзе
11
Тлупов
16
Ставпец
19
Устинов
19
Устинов
16
Ставпец
14
Аппаев
7
Зинин
7
Зинин
14
Аппаев
10
Рылов
26
Архипов
26
Архипов
10
Рылов
8
Комаровский
24
Коротаев
24
Коротаев
8
Комаровский
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Ротор
88
Залим Макоев
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Остались в запасе
88
Залим Макоев
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Остались в запасе
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
Главный тренер
Тимур Шипшев
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Статистика матча Спартак-Нальчик - Ротор
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Спартак
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