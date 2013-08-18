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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Спартак-Нальчик
СКА-Хабаровск - Спартак-Нальчик: обзор матча 18 августа 2013
СКА-Хабаровск
18.08.2013, воскресенье, 12:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
1 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
56'
А. Радченко
6'
А. Гошоков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Спартак-Нальчик
86'
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
А. Гошоков
Желтая карточка
Г. Гогуа
85'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
А. Радченко
84'
80'
Замена
Р. Абазов
️️️️
И. Коронов
Замена
С. Морозов
️️️️
Р. Амирханов
75'
Желтая карточка
Р. Славнов
66'
66'
Замена
А. Шаваев
️️️️
Е. Чеботару
62'
Желтая карточка
М. Джудович
ГОЛ! 1:1!
А. Радченко
56'
26'
Замена
М. Джудович
️️️️
А. Медведев
Замена
Н. Жуниор
️️️️
А. Мурнин
24'
Замена
Н. Замалиев
️️️️
М. Трусевич
24'
21'
Красная карточка
К. Суслов
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Гошоков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
4
Роман Амирханов
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
27
Андрей Мурнин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Спартак-Нальчик
22
Николай Цыган
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
37
Евгений Чеботару
ЦП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
14
Игорь Коронов
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
6
Иван Кальчук
ЛЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
80
Леонардо
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
11
Натан Жуниор
ЦФ
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
3-2-4-1
40
Козорез
4
Амирханов
88
Наваловский
3
Удалый
85
Попов
10
Никифоров
7
Гогуа
27
Мурнин
30
Трусевич
4
Славнов
27
Радченко
4-4-2
22
Цыган
91
Суслов
2
Засеев
4
Овсиенко
19
Гарбуз
14
Коронов
53
Руа Флорес
37
Чеботару
11
Аверьянов
19
Гошоков
13
Медведев
30
Трусевич
13
Замалиев
13
Замалиев
30
Трусевич
4
Амирханов
2
Морозов
2
Морозов
4
Амирханов
27
Радченко
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
27
Радченко
27
Мурнин
11
Натан Жуниор
11
Натан Жуниор
27
Мурнин
13
Медведев
20
Джудович
20
Джудович
13
Медведев
14
Коронов
57
Абазов
57
Абазов
14
Коронов
37
Чеботару
8
Шаваев
8
Шаваев
37
Чеботару
19
Гошоков
8
Сирадзе
8
Сирадзе
19
Гошоков
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Спартак-Нальчик
1
Максим Кабанов
ВР
6
Иван Кальчук
ЛЗ
80
Леонардо
ЛП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
19
Алексей Степанов
ВР
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Остались в запасе
1
Максим Кабанов
ВР
6
Иван Кальчук
ЛЗ
80
Леонардо
ЛП
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Спартак-Нальчик
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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