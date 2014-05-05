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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Спартак-Нальчик
Арсенал - Спартак-Нальчик: обзор матча 05 мая 2014
Арсенал
05.05.2014, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
3 : 2
Завершен
Спартак-Нальчик
18'
А. Кутьин
41'
В. Рыжков
59'
С. Маслов
65'
В. Чуперка
90'
Р. Болов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Спартак-Нальчик
90'
ГОЛ! 3:2!
Р. Болов
Замена
Д. Шилов
️️️️
С. Маслов
87'
Желтая карточка
М. Кашчелан
83'
Замена
Р. Тимохин
️️️️
А. Кутьин
83'
Замена
И. Лозенков
️️️️
В. Рыжков
80'
76'
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
И. Киреев
Замена
А. Лях
️️️️
А. Базанов
71'
67'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
М. Султонов
65'
ГОЛ! 3:1!
В. Чуперка
60'
Замена
Р. Болов
️️️️
А. Панюков
ГОЛ! 3:0!
С. Маслов
Пас отдал
С. Игнатьев
59'
55'
Замена
А. Бажев
️️️️
Д. Сирадзе
ГОЛ! 2:0!
В. Рыжков
Пас отдал
А. Кутьин
41'
33'
Желтая карточка
В. Чуперка
ГОЛ! 1:0!
А. Кутьин
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Спартак-Нальчик
22
Николай Цыган
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
20
Павел Сергеев
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
7
Ника Чхапелия
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
88
Руслан Болов
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
3-1-3-3
1
Филимонов
18
Сухарев
23
Калешин
22
Ершов
18
Кашчелан
27
Игнатьев
28
Рыжков
10
Кузнецов
14
Маслов
48
Кутьин
11
Базанов
4-1-2-1-2
22
Цыган
57
Абазов
88
Макоев
91
Суслов
3
Костин
5
Рябокобыленко
92
Чуперка
88
Киреев
28
Султонов
11
Панюков
8
Сирадзе
48
Кутьин
45
Тимохин
45
Тимохин
48
Кутьин
28
Рыжков
14
Лозенков
14
Лозенков
28
Рыжков
14
Маслов
9
Шилов
9
Шилов
14
Маслов
11
Базанов
90
Лях
90
Лях
11
Базанов
28
Султонов
7
Чхапелия
7
Чхапелия
28
Султонов
88
Киреев
4
Рухаиа
4
Рухаиа
88
Киреев
11
Панюков
88
Болов
88
Болов
11
Панюков
8
Сирадзе
9
Бажев
9
Бажев
8
Сирадзе
Остались в запасе
Арсенал
Спартак-Нальчик
20
Павел Сергеев
ЦП
16
Сергей Котов
ВР
8
Александр Макаренко
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
19
Алексей Степанов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
20
Павел Сергеев
ЦП
16
Сергей Котов
ВР
8
Александр Макаренко
ЦП
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Арсенал - Спартак-Нальчик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Арсенал
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