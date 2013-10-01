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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Торпедо
Спартак-Нальчик - Торпедо: обзор матча 01 октября 2013
Спартак-Нальчик
01.10.2013, вторник, 18:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Торпедо
85'
Желтая карточка
Т. Микуцкис
84'
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
А. Кацалапов
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
А. Гошоков
82'
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
К. Андрес Руа Флорес
75'
69'
Замена
О. Власов
️️️️
В. Свежов
Замена
И. Тлупов
️️️️
Д. Буйтраго
67'
Желтая карточка
Е. Чеботару
28'
Желтая карточка
Р. Абазов
27'
23'
Желтая карточка
Ю. Кулешов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
40
Юрий Кулешов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Спартак-Нальчик
35
Тимур Ханиев
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
4
Гуджа Рухаиа
ПП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
11
Ислам Тлупов
ЦФ
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
95
Даниил Савичев
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
4-3-3
19
Степанов
19
Гарбуз
2
Засеев
14
Рогочий
57
Абазов
8
Шаваев
37
Чеботару
53
Руа Флорес
13
Медведев
10
Буйтраго
19
Гошоков
3-2-3-1
14
Конюхов
4
Айдов
5
Микуцкис
55
Тараканов
8
Тесак
34
Кацалапов
40
Кулешов
6
Свежов
20
Стеклов
99
Шевченко
53
Руа Флорес
4
Рухаиа
4
Рухаиа
53
Руа Флорес
19
Гошоков
8
Сирадзе
8
Сирадзе
19
Гошоков
10
Буйтраго
11
Тлупов
11
Тлупов
10
Буйтраго
6
Свежов
84
Власов
84
Власов
6
Свежов
34
Кацалапов
7
Бояринцев
7
Бояринцев
34
Кацалапов
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Торпедо
88
Залим Макоев
ЦЗ
35
Тимур Ханиев
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
14
Игорь Коронов
ПП
Главный тренер
Тимур Шипшев
95
Даниил Савичев
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
88
Залим Макоев
ЦЗ
35
Тимур Ханиев
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
14
Игорь Коронов
ПП
Остались в запасе
95
Даниил Савичев
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Спартак-Нальчик - Торпедо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Смирнов
(Кисловодск)
Стадион:
Спартак
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