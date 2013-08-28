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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Спартак-Нальчик
Оренбург - Спартак-Нальчик: обзор матча 28 августа 2013
Оренбург
28.08.2013, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
4 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
48'
С. Турсунов
62'
Н. Саталкин
69'
С. Бреев
75'
В. Парняков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Спартак-Нальчик
87'
Желтая карточка
Д. Сирадзе
Замена
А. Воронкин
️️️️
С. Бреев
81'
80'
Желтая карточка
Н. Тимошин
Замена
И. Ганиев
️️️️
Ф. Васиев
77'
ГОЛ! 4:0!
В. Парняков
75'
Замена
А. Шляпкин
️️️️
С. Турсунов
72'
ГОЛ! 3:0!
С. Бреев
69'
66'
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
А. Медведев
65'
Замена
А. Аверьянов
️️️️
Д. Буйтраго
64'
Желтая карточка
Д. Буйтраго
63'
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
И. Коронов
ГОЛ! 2:0!
Н. Саталкин
62'
ГОЛ! 1:0!
С. Турсунов
48'
Желтая карточка
Ф. Васиев
35'
Замена
Н. Саталкин
️️️️
А. Хазов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
14
Игорь Коронов
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Оренбург
31
Виталий Астахов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
6
Айзат Садыков
ЦЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Спартак-Нальчик
35
Тимур Ханиев
ВР
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
8
Алихан Шаваев
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
3-2-3-1-1
77
Москвин
26
Васиев
10
Парняков
58
Ойеволе
2
Полуяхтов
12
Малых
30
Друзин
3
Ахмедов
23
Бреев
17
Турсунов
16
Хазов
4-3-3
19
Степанов
40
Тимошин
2
Засеев
4
Овсиенко
19
Гарбуз
14
Коронов
37
Чеботару
53
Руа Флорес
19
Гошоков
10
Буйтраго
13
Медведев
26
Васиев
88
Ганиев
88
Ганиев
26
Васиев
17
Турсунов
13
Шляпкин
13
Шляпкин
17
Турсунов
23
Бреев
3
Воронкин
3
Воронкин
23
Бреев
16
Хазов
87
Саталкин
87
Саталкин
16
Хазов
10
Буйтраго
11
Аверьянов
11
Аверьянов
10
Буйтраго
14
Коронов
4
Рухаиа
4
Рухаиа
14
Коронов
13
Медведев
8
Сирадзе
8
Сирадзе
13
Медведев
Остались в запасе
Оренбург
Спартак-Нальчик
6
Айзат Садыков
ЦЗ
31
Виталий Астахов
ВР
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
35
Тимур Ханиев
ВР
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Тимур Шипшев
Остались в запасе
6
Айзат Садыков
ЦЗ
31
Виталий Астахов
ВР
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Остались в запасе
35
Тимур Ханиев
ВР
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Оренбург - Спартак-Нальчик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Газовик
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