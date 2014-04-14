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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Спартак-Нальчик
Ротор - Спартак-Нальчик: обзор матча 14 апреля 2014
Ротор
14.04.2014, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
2 : 2
Завершен
Спартак-Нальчик
49'
Х. Байрамян
62'
С. Фомин
31'
В. Чуперка
76'
И. Киреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Спартак-Нальчик
84'
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
И. Киреев
81'
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
А. Бажев
Замена
А. Рылов
️️️️
Х. Байрамян
81'
Замена
А. Михеев
️️️️
Х. Аппаев
79'
76'
ГОЛ! 2:2!
И. Киреев
68'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
М. Султонов
66'
Замена
Р. Болов
️️️️
А. Панюков
ГОЛ! 2:1!
С. Фомин
62'
56'
Желтая карточка
В. Чуперка
Пенальти не реализован!
А. Пугин
49'
ГОЛ! 1:1!
Х. Байрамян
49'
31'
ГОЛ! 0:1!
В. Чуперка
26'
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
22'
Желтая карточка
С. Костин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
9
Максим Яковлев
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Спартак-Нальчик
22
Николай Цыган
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Ротор
1
Денис Книга
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
94
Азамат Беппаев
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
7
Ника Чхапелия
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
88
Руслан Болов
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
4-3-1-2
31
Пчелинцев
22
Тен
33
Ламанж
55
Гузь
19
Устинов
17
Пугин
4
Фомин
9
Яковлев
19
Байрамян
87
Мязин
14
Аппаев
4-1-2-1-2
22
Цыган
57
Абазов
88
Макоев
91
Суслов
3
Костин
5
Рябокобыленко
92
Чуперка
88
Киреев
28
Султонов
9
Бажев
11
Панюков
14
Аппаев
90
Михеев
90
Михеев
14
Аппаев
19
Байрамян
10
Рылов
10
Рылов
19
Байрамян
28
Султонов
7
Чхапелия
7
Чхапелия
28
Султонов
88
Киреев
4
Рухаиа
4
Рухаиа
88
Киреев
11
Панюков
88
Болов
88
Болов
11
Панюков
9
Бажев
8
Сирадзе
8
Сирадзе
9
Бажев
Остались в запасе
Ротор
Спартак-Нальчик
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
1
Денис Книга
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
7
Илья Зинин
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
94
Азамат Беппаев
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
38
Дмитрий Зинович
ЛП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
1
Денис Книга
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
7
Илья Зинин
ЦП
Остались в запасе
94
Азамат Беппаев
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
38
Дмитрий Зинович
ЛП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Ротор - Спартак-Нальчик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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