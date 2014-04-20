Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Химик
Спартак-Нальчик - Химик: обзор матча 20 апреля 2014
Спартак-Нальчик
20.04.2014, воскресенье, 18:30
Россия. ФНЛ, 33 тур
0 : 0
Завершен
Химик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Химик
90'
+2
Замена
Н. Журавлев
️️️️
С. Квасов
90'
Замена
О. Макеев
️️️️
А. Касьян
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
М. Султонов
86'
Желтая карточка
Д. Сирадзе
85'
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
В. Чуперка
82'
70'
Желтая карточка
Е. Чернов
Замена
Р. Болов
️️️️
А. Панюков
60'
59'
Замена
Е. Сидоренко
️️️️
И. Гелоян
Замена
А. Шаваев
️️️️
А. Бажев
57'
52'
Замена
А. Еркин
️️️️
А. Архипов
42'
Желтая карточка
А. Лобков
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
22
Николай Цыган
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
9
Амир Бажев
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Химик
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
8
Александр Мануковский
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
24
Дмитрий Галин
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
22
Филипп Постников
ЦП
11
Олег Макеев
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Цыган
88
Макоев
14
Джикия
91
Суслов
57
Абазов
5
Рябокобыленко
88
Киреев
92
Чуперка
28
Султонов
11
Панюков
9
Бажев
4-3-1-2
12
Загребин
69
Лобков
55
Коротков
4
Халиуллин
23
Чернов
8
Мануковский
17
Квасов
77
Гащенков
10
Гелоян
26
Архипов
19
Касьян
9
Бажев
8
Шаваев
8
Шаваев
9
Бажев
28
Султонов
4
Рухаиа
4
Рухаиа
28
Султонов
92
Чуперка
8
Сирадзе
8
Сирадзе
92
Чуперка
11
Панюков
88
Болов
88
Болов
11
Панюков
19
Касьян
11
Макеев
11
Макеев
19
Касьян
17
Квасов
9
Журавлев
9
Журавлев
17
Квасов
26
Архипов
33
Еркин
33
Еркин
26
Архипов
10
Гелоян
33
Сидоренко
33
Сидоренко
10
Гелоян
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Химик
24
Дмитрий Галин
ЦП
3
Сергей Костин
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
22
Филипп Постников
ЦП
1
Даниил Гавиловский
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
24
Дмитрий Галин
ЦП
3
Сергей Костин
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
Остались в запасе
22
Филипп Постников
ЦП
1
Даниил Гавиловский
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Спартак-Нальчик - Химик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Спартак-Нальчик
Химик
«КДВ» – «Химик»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Крылья Советов-2» – «Химик»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
«КДВ» – «Химик»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Крылья Советов-2» – «Химик»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
«Химик» – «Носта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Химик» – «Носта»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+