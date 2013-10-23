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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Спартак-Нальчик
Нефтехимик - Спартак-Нальчик: обзор матча 23 октября 2013
Нефтехимик
23.10.2013, среда, 16:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
0 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Спартак-Нальчик
Замена
Р. Сакки
️️️️
И. Самигуллин
86'
Желтая карточка
В. Оразсахедов
80'
78'
Замена
А. Гошоков
️️️️
Д. Сирадзе
71'
Желтая карточка
К. Гарбуз
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
М. Уридия
64'
Замена
М. Джалилов
️️️️
В. Чала
64'
Замена
Г. Нуров
️️️️
Д. Мирзаев
59'
46'
Замена
А. Аверьянов
️️️️
К. Андрес Руа Флорес
Желтая карточка
А. Пискунов
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
34
Вальтер Чала
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
10
Иван Старков
ЛП
18
Роджер Сакки
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Спартак-Нальчик
35
Тимур Ханиев
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
24
Дмитрий Галин
ЦП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
4-2-1-3
1
Лосев
4
Дранников
5
Пискунов
65
Рябошапка
35
Гультяев
91
Самигуллин
71
Дзахов
39
Умарбаев
22
Мирзаев
25
Уридия
34
Чала
4-4-2
19
Степанов
57
Абазов
14
Рогочий
2
Засеев
19
Гарбуз
53
Руа Флорес
8
Шаваев
37
Чеботару
14
Коронов
13
Медведев
8
Сирадзе
34
Чала
63
Джалилов
63
Джалилов
34
Чала
91
Самигуллин
18
Сакки
18
Сакки
91
Самигуллин
22
Мирзаев
94
Нуров
94
Нуров
22
Мирзаев
25
Уридия
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
25
Уридия
53
Руа Флорес
11
Аверьянов
11
Аверьянов
53
Руа Флорес
8
Сирадзе
19
Гошоков
19
Гошоков
8
Сирадзе
Остались в запасе
Нефтехимик
Спартак-Нальчик
1
Юрий Нестеренко
ВР
10
Иван Старков
ЛП
5
Михаил Платика
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
24
Дмитрий Галин
ЦП
35
Тимур Ханиев
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
10
Иван Старков
ЛП
5
Михаил Платика
ЦП
Остались в запасе
24
Дмитрий Галин
ЦП
35
Тимур Ханиев
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Нефтехимик - Спартак-Нальчик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
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