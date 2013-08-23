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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Луч
Спартак-Нальчик - Луч: обзор матча 23 августа 2013
Спартак-Нальчик
23.08.2013, пятница, 19:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 3
Завершен
Луч
55'
Д. Буйтраго
12'
Д. Кудряшов
79'
Д. Гриднев
90'
И. Михалев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Луч
90'
ГОЛ! 1:3!
И. Михалев
85'
Желтая карточка
М. Соловей
84'
Желтая карточка
Д. Клопков
Замена
А. Степанов
️️️️
Н. Цыган
83'
Желтая карточка
Д. Сирадзе
80'
79'
ГОЛ! 1:2!
Д. Гриднев
Замена
А. Медведев
️️️️
А. Гошоков
69'
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
И. Коронов
63'
60'
Замена
Д. Клопков
️️️️
С. Пономаренко
56'
Замена
В. Романенко
️️️️
А. Кацаев
ГОЛ! 1:1!
Д. Буйтраго
55'
51'
Желтая карточка
Д. Кудряшов
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
А. Аверьянов
46'
42'
Желтая карточка
С. Колычев
41'
Замена
И. Михалев
️️️️
А. Тихоновецкий
40'
Желтая карточка
С. Пономаренко
Желтая карточка
К. Андрес Руа Флорес
12'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кудряшов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
22
Николай Цыган
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
8
Алихан Шаваев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Луч
55
Артем Штанько
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
35
Анатолий Романович
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Луч
56
Александр Довбня
ВР
16
Иван Смолкин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
44
Денис Клопков
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
39
Илья Михалев
ЦФ
4-4-2
22
Цыган
19
Гарбуз
40
Тимошин
2
Засеев
4
Овсиенко
11
Аверьянов
14
Коронов
8
Шаваев
53
Руа Флорес
10
Буйтраго
19
Гошоков
4-1-4-1
55
Штанько
67
Колычев
23
Могилевский
12
Пономаренко
2
Кренделев
3
Соловей
10
Кацаев
13
Кудряшов
56
Гриднев
35
Романович
10
Тихоновецкий
22
Цыган
19
Степанов
19
Степанов
22
Цыган
14
Коронов
4
Рухаиа
4
Рухаиа
14
Коронов
19
Гошоков
13
Медведев
13
Медведев
19
Гошоков
11
Аверьянов
8
Сирадзе
8
Сирадзе
11
Аверьянов
10
Кацаев
77
Романенко
77
Романенко
10
Кацаев
12
Пономаренко
44
Клопков
44
Клопков
12
Пономаренко
10
Тихоновецкий
39
Михалев
39
Михалев
10
Тихоновецкий
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Луч
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
Главный тренер
Тимур Шипшев
56
Александр Довбня
ВР
16
Иван Смолкин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Остались в запасе
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
16
Иван Смолкин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Луч
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Спартак
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