Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Енисей
Спартак-Нальчик - Енисей: обзор матча 23 ноября 2013
Спартак-Нальчик
23.11.2013, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
28'
А. Гошоков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Енисей
90'
+1
Желтая карточка
А. Никитин
Желтая карточка
А. Степанов
90'
+1
89'
Желтая карточка
А. Харитонов
Замена
Д. Буйтраго
️️️️
И. Коронов
87'
Замена
Н. Тимошин
️️️️
А. Гошоков
73'
Вторая желтая
А. Рогочий
70'
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
К. Андрес Руа Флорес
64'
Желтая карточка
Р. Абазов
61'
Желтая карточка
А. Рогочий
59'
ГОЛ! 1:0!
А. Гошоков
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
8
Алихан Шаваев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
8
Егор Иванов
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
7
Лауренциу Буш
ПВ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Сергей Петренко
Спартак-Нальчик
35
Тимур Ханиев
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
24
Дмитрий Галин
ЦП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
88
Виталий Галыш
АП
4-5-1
19
Степанов
19
Гарбуз
2
Засеев
14
Рогочий
57
Абазов
11
Аверьянов
14
Коронов
8
Шаваев
37
Чеботару
53
Руа Флорес
19
Гошоков
3-2-3-1-1
79
Плотников
22
Магадиев
4
Никитин
80
Качан
22
Шабаев
27
Лебамба
8
Иванов
63
Рыжов
83
Харитонов
7
Буш
23
Лескано
19
Гошоков
40
Тимошин
40
Тимошин
19
Гошоков
14
Коронов
10
Буйтраго
10
Буйтраго
14
Коронов
53
Руа Флорес
8
Сирадзе
8
Сирадзе
53
Руа Флорес
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Енисей
24
Дмитрий Галин
ЦП
35
Тимур Ханиев
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
20
Антон Полюткин
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
88
Виталий Галыш
АП
Главный тренер
Сергей Петренко
Остались в запасе
24
Дмитрий Галин
ЦП
35
Тимур Ханиев
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Остались в запасе
20
Антон Полюткин
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
88
Виталий Галыш
АП
Главный тренер
Тимур Шипшев
Главный тренер
Сергей Петренко
Статистика матча Спартак-Нальчик - Енисей
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Спартак-Нальчик
Енисей
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Первая лига. «Енисей» в первом матче после возвращения Тихонова получил 0:3
31 октября
1
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Первая лига. «Енисей» в первом матче после возвращения Тихонова получил 0:3
31 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+