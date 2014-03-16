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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Спартак-Нальчик
Балтика - Спартак-Нальчик: обзор матча 16 марта 2014
Балтика
16.03.2014, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
57'
К. Зимулька
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Спартак-Нальчик
Замена
В. Запрудских
️️️️
Д. Стоцкий
90'
+1
Замена
А. Алексеев
️️️️
Д. Сысуев
83'
77'
Замена
В. Чуперка
️️️️
Д. Сирадзе
Желтая карточка
Д. Сысуев
76'
Замена
А. Минченков
️️️️
А. Зюзинс
73'
Желтая карточка
Д. Стоцкий
70'
68'
Замена
М. Султонов
️️️️
И. Киреев
Замена
В. Каленкович
️️️️
М. Скавыш
61'
59'
Замена
А. Панюков
️️️️
Р. Болов
ГОЛ! 1:0!
К. Зимулька
57'
Желтая карточка
А. Зюзинс
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Спартак-Нальчик
22
Николай Цыган
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
24
Дмитрий Галин
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
3-2-2-3
1
Колинько
4
Овсиенко
23
Васильев
81
Зимулька
89
Стоцкий
4
Рытов
17
Зюзинс
8
Чиркин
45
Вотинов
15
Скавыш
8
Сысуев
3-1-4-2
22
Цыган
3
Костин
88
Макоев
14
Джикия
5
Рябокобыленко
4
Рухаиа
88
Киреев
8
Шаваев
38
Зинович
88
Болов
8
Сирадзе
89
Стоцкий
68
Запрудских
68
Запрудских
89
Стоцкий
8
Сысуев
22
Алексеев
22
Алексеев
8
Сысуев
15
Скавыш
93
Каленкович
93
Каленкович
15
Скавыш
17
Зюзинс
10
Минченков
10
Минченков
17
Зюзинс
88
Киреев
28
Султонов
28
Султонов
88
Киреев
8
Сирадзе
92
Чуперка
92
Чуперка
8
Сирадзе
88
Болов
11
Панюков
11
Панюков
88
Болов
Остались в запасе
Балтика
Спартак-Нальчик
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
24
Дмитрий Галин
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Остались в запасе
24
Дмитрий Галин
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Балтика - Спартак-Нальчик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Балтика
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