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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Спартак-Нальчик
Химик - Спартак-Нальчик: обзор матча 22 сентября 2013
Химик
22.09.2013, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
3 : 2
Завершен
Спартак-Нальчик
8'
А. Еркин
24'
Р. Паштов
88'
И. Столбовой (П)
6'
А. Шаваев
59'
А. Коротков (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Спартак-Нальчик
ГОЛ с пенальти! 3:2!
И. Столбовой
88'
87'
Вторая желтая
Н. Тимошин
Замена
Е. Чернов
️️️️
И. Гелоян
80'
Замена
О. Макеев
️️️️
А. Касьян
77'
76'
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
Д. Буйтраго
71'
Желтая карточка
К. Гарбуз
Замена
И. Столбовой
️️️️
М. Костюков
69'
63'
Замена
И. Коронов
️️️️
А. Гошоков
Замена
В. Иванов
️️️️
А. Еркин
62'
59'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
А. Коротков
Желтая карточка
В. Кичин
57'
Желтая карточка
С. Квасов
29'
27'
Желтая карточка
Д. Буйтраго
ГОЛ! 2:1!
Р. Паштов
24'
23'
Желтая карточка
Р. Абазов
14'
Желтая карточка
Н. Тимошин
ГОЛ! 1:1!
А. Еркин
8'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Шаваев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
17
Сергей Квасов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Спартак-Нальчик
22
Николай Цыган
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Химик
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
11
Олег Макеев
ЦФ
27
Владислав Иванов
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
24
Дмитрий Галин
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
14
Игорь Коронов
ПП
11
Ислам Тлупов
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
4-2-2-2
1
Гавиловский
2
Кичин
55
Коротков
77
Прошин
69
Лобков
17
Квасов
77
Паштов
10
Гелоян
77
Костюков
33
Еркин
19
Касьян
4-3-3
22
Цыган
57
Абазов
91
Суслов
40
Тимошин
19
Гарбуз
53
Руа Флорес
8
Шаваев
37
Чеботару
10
Буйтраго
19
Гошоков
13
Медведев
19
Касьян
11
Макеев
11
Макеев
19
Касьян
33
Еркин
27
Иванов
27
Иванов
33
Еркин
10
Гелоян
23
Чернов
23
Чернов
10
Гелоян
77
Костюков
24
Столбовой
24
Столбовой
77
Костюков
19
Гошоков
14
Коронов
14
Коронов
19
Гошоков
10
Буйтраго
8
Сирадзе
8
Сирадзе
10
Буйтраго
Остались в запасе
Химик
Спартак-Нальчик
9
Никита Журавлев
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
88
Залим Макоев
ЦЗ
24
Дмитрий Галин
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
4
Гуджа Рухаиа
ПП
11
Ислам Тлупов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Остались в запасе
9
Никита Журавлев
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
Остались в запасе
88
Залим Макоев
ЦЗ
24
Дмитрий Галин
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
4
Гуджа Рухаиа
ПП
11
Ислам Тлупов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Химик - Спартак-Нальчик
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
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