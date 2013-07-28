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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Спартак-Нальчик
Cибирь - Спартак-Нальчик: обзор матча 28 июля 2013
Cибирь
28.07.2013, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
0 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Спартак-Нальчик
90'
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
К. Андрес Руа Флорес
82'
Замена
З. Макоев
️️️️
И. Коронов
Замена
А. Гладышев
️️️️
В. Запрудских
80'
Желтая карточка
Р. Беляев
73'
Замена
А. Дудолев
️️️️
П. Кубицки
70'
Замена
А. Едунов
️️️️
М. Бркляча
66'
Замена
М. Маркосов
️️️️
А. Базанов
63'
60'
Замена
А. Шаваев
️️️️
Д. Галин
58'
Желтая карточка
Р. Абазов
39'
Желтая карточка
К. Суслов
33'
Замена
А. Гошоков
️️️️
А. Аверьянов
21'
Желтая карточка
М. Джудович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
27
Патрик Кубицки
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
93
Марио Бркляча
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Спартак-Нальчик
22
Николай Цыган
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
24
Дмитрий Галин
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
14
Игорь Коронов
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Cибирь
16
Евгений Малофеев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
4-3-3
25
Трунин
5
Головатенко
68
Запрудских
4
Выходил
44
Самсонов
27
Кубицки
28
Рыжков
99
Житнев
11
Базанов
7
Беляев
93
Бркляча
4-5-1
22
Цыган
57
Абазов
20
Джудович
91
Суслов
19
Гарбуз
14
Коронов
53
Руа Флорес
24
Галин
37
Чеботару
11
Аверьянов
13
Медведев
93
Бркляча
11
Едунов
11
Едунов
93
Бркляча
68
Запрудских
5
Гладышев
5
Гладышев
68
Запрудских
27
Кубицки
18
Дудолев
18
Дудолев
27
Кубицки
11
Базанов
9
Маркосов
9
Маркосов
11
Базанов
14
Коронов
88
Макоев
88
Макоев
14
Коронов
24
Галин
8
Шаваев
8
Шаваев
24
Галин
53
Руа Флорес
8
Сирадзе
8
Сирадзе
53
Руа Флорес
11
Аверьянов
19
Гошоков
19
Гошоков
11
Аверьянов
Остались в запасе
Cибирь
Спартак-Нальчик
99
Владимир Азаров
ЦФ
16
Евгений Малофеев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Остались в запасе
99
Владимир Азаров
ЦФ
16
Евгений Малофеев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Cибирь - Спартак-Нальчик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Спартак
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