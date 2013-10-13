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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Арсенал
Спартак-Нальчик - Арсенал: обзор матча 13 октября 2013
Спартак-Нальчик
13.10.2013, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Арсенал
90'
+3
Желтая карточка
А. Филимонов
90'
+2
Замена
Д. Шилов
️️️️
С. Игнатьев
Замена
Д. Буйтраго
️️️️
И. Тлупов
90'
+1
Желтая карточка
А. Шаваев
83'
Замена
И. Тлупов
️️️️
А. Медведев
81'
77'
Замена
С. Маслов
️️️️
А. Кутьин
Замена
А. Гошоков
️️️️
Д. Сирадзе
71'
63'
Желтая карточка
А. Макаренко
46'
Замена
Р. Тимохин
️️️️
Е. Савин
46'
Замена
П. Сергеев
️️️️
С. Кузнецов
31'
Желтая карточка
М. Кашчелан
30'
Желтая карточка
И. Ершов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
90
Андрей Лях
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Спартак-Нальчик
35
Тимур Ханиев
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
4
Гуджа Рухаиа
ПП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
11
Ислам Тлупов
ЦФ
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
33
Эрик Салкич
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
4-4-2
19
Степанов
19
Гарбуз
14
Рогочий
2
Засеев
57
Абазов
53
Руа Флорес
37
Чеботару
8
Шаваев
14
Коронов
13
Медведев
8
Сирадзе
2-2-4-2
1
Филимонов
22
Ершов
18
Сухарев
18
Кашчелан
90
Лях
77
Лепский
10
Кузнецов
8
Макаренко
27
Игнатьев
99
Савин
48
Кутьин
Тлупов
10
Буйтраго
10
Буйтраго
Тлупов
8
Сирадзе
19
Гошоков
19
Гошоков
8
Сирадзе
13
Медведев
11
Тлупов
11
Тлупов
13
Медведев
10
Кузнецов
20
Сергеев
20
Сергеев
10
Кузнецов
99
Савин
45
Тимохин
45
Тимохин
99
Савин
27
Игнатьев
9
Шилов
9
Шилов
27
Игнатьев
48
Кутьин
14
Маслов
14
Маслов
48
Кутьин
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Арсенал
35
Тимур Ханиев
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
4
Гуджа Рухаиа
ПП
Главный тренер
Тимур Шипшев
33
Эрик Салкич
ЦЗ
30
Максим Кликин
ВР
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
35
Тимур Ханиев
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
4
Гуджа Рухаиа
ПП
Остались в запасе
33
Эрик Салкич
ЦЗ
30
Максим Кликин
ВР
Главный тренер
Тимур Шипшев
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Арсенал
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Спартак
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