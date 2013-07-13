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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Нефтехимик
Спартак-Нальчик - Нефтехимик: обзор матча 13 июля 2013
Спартак-Нальчик
13.07.2013, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
2 : 1
Завершен
Нефтехимик
7'
Е. Чеботару
18'
Д. Сирадзе
90'
Д. Дзахов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Нефтехимик
Желтая карточка
Г. Рухаиа
90'
90'
ГОЛ! 2:1!
Д. Дзахов
Замена
И. Тлупов
️️️️
А. Аверьянов
89'
Замена
Д. Буйтраго
️️️️
Д. Сирадзе
80'
70'
Замена
Д. Мирзаев
️️️️
М. Джалилов
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
И. Коронов
70'
Желтая карточка
А. Аверьянов
57'
32'
Желтая карточка
П. Рябошапка
ГОЛ! 2:0!
Д. Сирадзе
18'
ГОЛ! 1:0!
Е. Чеботару
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
37
Евгений Чеботару
ЦП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
94
Георгий Нуров
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Спартак-Нальчик
1
Азамат Шогенов
ВР
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
11
Ислам Тлупов
ЦФ
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
14
Артем Васев
ЦЗ
27
Нариман Мифтяев
ЦЗ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
4-4-2
19
Степанов
19
Гарбуз
4
Овсиенко
40
Тимошин
2
Засеев
11
Аверьянов
53
Руа Флорес
37
Чеботару
14
Коронов
13
Медведев
8
Сирадзе
3-1-1-3-1
1
Лосев
65
Рябошапка
5
Пискунов
4
Дранников
88
Камболов
71
Дзахов
39
Умарбаев
94
Нуров
23
Махмутов
63
Джалилов
14
Коронов
4
Рухаиа
4
Рухаиа
14
Коронов
8
Сирадзе
10
Буйтраго
10
Буйтраго
8
Сирадзе
11
Аверьянов
11
Тлупов
11
Тлупов
11
Аверьянов
63
Джалилов
22
Мирзаев
22
Мирзаев
63
Джалилов
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Нефтехимик
1
Азамат Шогенов
ВР
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
Главный тренер
Тимур Шипшев
14
Артем Васев
ЦЗ
27
Нариман Мифтяев
ЦЗ
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
1
Азамат Шогенов
ВР
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
Остались в запасе
14
Артем Васев
ЦЗ
27
Нариман Мифтяев
ЦЗ
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Тимур Шипшев
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Спартак-Нальчик - Нефтехимик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Спартак
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