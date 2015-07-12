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Александр Кокорин
Новости
€ 350 тыс
Александр Кокорин - новости
19 марта 1991 (35), Валуйки
#9 | Нападающий
183 см | 79 кг
Россия
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Новости
Трансферы
Публикации
Заболотный назвал самого талантливого футболиста, с которым он играл
12 сентября
4
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
2 сентября
11
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
16 августа
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ
5 августа
9
Божович назвал российского нападающего, который мог заиграть в «Реале» и «Барселоне»
2 августа
8
Тюкавин прокомментировал шутку Кокорина про свой переход в «Зенит»
17 июля
Нобоа рассказал о прозвище Кокорина после драки в «Кофемании»
13 июля
1
Фото
«Зенитовцы»: Кокорин выложил фото с Тюкавиным
12 июля
15
Кокорин спрогнозировал победителя ЧМ-2026
2 июля
7
Кокорин высказался об игре сборной России
1 июля
Кокорин высказался об игре Дурана за «Зенит»
1 июля
7
Агент Кокорина сказал, есть ли у нападающего предложения из РПЛ
1 июля
6
Кокорин встал на защиту «Зенита»: «Не может быть позором российского футбола»
30 июня
45
Кокорин раскрыл другое прозвище Соболева
30 июня
3
Фото
Кокорин – о попадании в колонию: «Вспоминаю ту историю со смехом»
30 июня
7
Кокорин сказал, как изменилась Москва за 5 лет его отсутствия
29 июня
2
Кокорин пошутил о топливном кризисе в России
29 июня
19
Кокорин раскрыл, что сказал Тюкавину насчет трансфера в «Зенит»
29 июня
12
Кокорин отреагировал на провокационные слова Аршавина про «Спартак»
29 июня
8
Кокорин двумя словами охарактеризовал тренера «Спартака» Карседо
29 июня
2
Кокорин высказался о трансфере Батракова в «ПСЖ»
29 июня
2
Кокорин – о переходе в «Спартак»: «Отказался бы, меня там плохо приняли, шучу»
29 июня
14
Реакция Кокорина на возможный переход Сперцяна в «Аль-Ахли»
29 июня
11
Кокорин объяснил, почему не хочет возвращаться в Россию
28 июня
12
Комментарий 35-летнего Кокорина о своем будущем
28 июня
1
В «Ахмате» высказались о возможном подписании Дзюбы и Кокорина
27 июня
3
Потенциал Кокорина оценили на уровне «Барселоны»
25 июня
3
Клуб РПЛ проведет переговоры с Кокориным
21 июня
В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном подписании Кокорина
19 июня
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В «Оренбурге» высказались о трансфере Кокорина
15 июня
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