Кокорин назвал Смолова «чайником»: «В той же «Кофемании» подраться – это нужно умудриться»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин высказался о нашумевшем инциденте с участием Федора Смолова.

Футболист побил двух посетителей «Кофемании» в конце мая.

Он обвиняется в «умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести».

Смолову грозит до трех лет лишения свободы.

В отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

– Да и где угодно спровоцировать могут. Как недавно Смолова в той же «Кофемании». Чем, думаете, у него закончится?

– Не знаю. Знаю, что он – «чайник». Говорил, что не попадется, что, будь он тогда с нами, ничего бы не случилось.

А в той же «Кофемании» с кем-то подраться – это нужно было умудриться!