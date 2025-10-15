Губерниев жестко ответил Кокорину

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал Александра Кокорина «позорищем российского футбола».

Ему не понравились слова нападающего «Ариса» о возвращении команд РПЛ в еврокубки: «Думаю, будет позорище».

«Видел интервью Кокорина. Он говорил некоторые здравые вещи. А здесь хочу сказать, что негоже так относиться к коллегам по цеху.

Все нормальные люди знают, что позорище российского футбола – это Кокорин. А ребятам, которые, к сожалению, не играют в еврокубках, придется сложно, понятно. Мы переживаем за наши клубы и сборную.

Но говорить такие вещи – непозволительно. Поэтому еще раз скажу, что позорище российского футбола – Кокорин», – заявил Губерниев.