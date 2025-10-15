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Губерниев жестко ответил Кокорину

15 октября 2025, 21:09
6

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал Александра Кокорина «позорищем российского футбола».

Ему не понравились слова нападающего «Ариса» о возвращении команд РПЛ в еврокубки: «Думаю, будет позорище».

«Видел интервью Кокорина. Он говорил некоторые здравые вещи. А здесь хочу сказать, что негоже так относиться к коллегам по цеху.

Все нормальные люди знают, что позорище российского футбола – это Кокорин. А ребятам, которые, к сожалению, не играют в еврокубках, придется сложно, понятно. Мы переживаем за наши клубы и сборную.

Но говорить такие вещи – непозволительно. Поэтому еще раз скажу, что позорище российского футбола – Кокорин», – заявил Губерниев.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Арис Кокорин Александр Губерниев Дмитрий
Комментарии (6)
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1760552078
Позорище российских комментаторов жестко ответил позорищу российского футбола.
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DOCTOR PENALTY
1760553304
Перепалка была равна - спорили два говна. ))
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FFR
1760555161
А Губерниев позорище российской журналистики.
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шахта Заполярная
1760558714
А я пожалуй соглашусь с последней фразой в этой заметке. Хотя они друг друга стоят.
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crf57
1760581462
А вы посмотрите на дебильную рожу Кокорина, в его глазах полностью отсутствует интеллект! Лучше бы молчал,а то выглядит дураком!
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Oldtrafford83
1760590392
Впервые согласен с Губой)
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