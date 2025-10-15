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  • «Будет позорище»: Кокорин – о возвращении России в еврокубки

«Будет позорище»: Кокорин – о возвращении России в еврокубки

15 октября 2025, 11:30
14

Форвард «Ариса» Александр Кокорин объяснил свои слова про чемпионат России. Ранее он назвал РПЛ «говном».

– Не жалеете, что в подкасте у Смолова очень резко высказались об РПЛ? Мол, уже в 2019 году она была говном.

– Кто знает меня, тот понимает, что имею в виду. Не думаю, что кого-то из них обидел. То, что резко сказал, – да, наверное, неправильно. Но по факту, если так жестко не выражаться, ничего меняться не будет. Я же сказал это от обиды какой-то. Просто представьте – завтра все возвращается, мы играем в еврокубках. Думаю, будет позорище. Так что говорил это для того, чтобы сейчас была дорога молодым, росли новые таланты. И чтобы, если чудом все откроется, мы были к этому готовы. Потому что, когда выходишь из тюрьмы и становишься игроком месяца, возишь всех – это, мне кажется, не совсем нормально.

Если кто-то думает, что я сказал это, чтобы позлорадствовать, – наоборот. Переживаю за Россию, за наш чемпионат, хочу, чтобы он вернулся к тому состоянию, когда мы начинали карьеры. Вот тогда было классно! Все конкурентоспособны, со всеми интересно играть, наши знаменитые «Лужники» забиты... Вот о чем вспоминаю и скучаю.

  • Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года.
  • В сезоне-2024/25 он забил 10 голов в 28 матчах чемпионата Кипра.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр
Комментарии (14)
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Цугундeр
1760517325
)) Да пусть так, но без тебя , АрисФуфел.
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BoevStas1
1760517764
Лига Европы вполне для нас
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САДЫЧОК
1760518114
Да, собственно и было позорище! А,с лимитом точно будет супер позорище!
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gor77
1760518294
Напомнил стааарый анекдот. Как раз про него.))) Пришёл в цирк человек с проектом нового номера. - У меня есть фантастический номер! Всё время будет аншлаг! - Номер какой? - спрашивает директор цирка. - Значит так. Поднимают под купол здоровенный брезентовый мешок. Шпрехшталмейстер в него стреляет. Мешок лопается. И оказывается — он заполнен *******. Шпрехшталмейстер в дерьме. Униформисты в дерьме. Оркестр в дерьме. Публика вся в дерьме. И тут выхожу я — весь в белом.
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Glebaj
1760520012
А я думаю, что будет наоборот хорошо. У нас сейчас много сильных игроков в командах, в том числе воспитанников.
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"supermax"
1760521437
Позорище вообще... И позор российского футбола в частности :D
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...уефан
1760521691
...Бомбер, если я правильно понимаю, у вас на ресурсе плановые запои наложились на внеплановые после зарплаты, и лишь ленту грузит И.И.?... Трое суток у вас глухо, как в танке, и ни какой реакции ни в чате, ни в боте...
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Semenycch
1760524273
Это секрет Полишинеля! Интенсивность Российского футбола на порядок ниже, чем европейского, так что возвращение Российских клубов в Европу не будет триумфальным, а скорее наоборот!
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Spartak_forv@
1760526924
Человек разбирается в позорище.Надо бы прислушаться
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alp
1760534541
вроде дебил, но про рпл в точку.
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