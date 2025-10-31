Романцев отреагировал на слова Кокорина о зарплатах российских футболистов

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев оценил высказывание форварда «Ариса» Александра Кокорина о зарплатах в РПЛ.

– Насколько вы согласны с Александром Кокориным, который заявил, что «футболистам в России дают денег слишком много и слишком рано. И если посчитать, то больше половины от этого и закончили играть»?

– Сразу же вспоминается древняя мудрость: в жизни лучше учиться на чужих ошибках, а не на собственных. И слова Александра о ранних и больших деньгах, сыгравших злую шутку с теми, о ком он вспомнил, в какой-то мере относятся и к нему самому.

К счастью, Кокорин сумел выстоять, вернуться в игру. Но в сказанных им словах ощущается боль из-за потерянного времени и возможности добиться в футболе гораздо большего – талантом-то Господь наделил его огромным.

В данном случае речь идет о больших и ранних заработках еще не знающих жизни, не умеющих управлять деньгами молодых ребят. И частенько в таких ситуациях вокруг них сразу же появляются те, кому хочется погреть на этом руки, предлагая кучу соблазнов. И пошло-поехало – дело-то молодое, да и вся жизнь впереди! И, кажется, что этот праздник души никогда не закончится.

К сожалению, и я знал тех, кто, мелькнув звездочкой, исчезал из футбола. Не хочу обижать Кокорина, но чувствуется, что все это он пропустил через себя. Потому и говорит, насколько бережно надо относиться ко времени, которое тебе отпущено футболом. Ведь уходит оно так же быстро, как и деньги, которые тот дал тебе заработать.