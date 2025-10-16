Губерниев пожалел Кокорина: «Он просто глупец»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Александра Кокорина о конфликте с чиновником Денисом Паком.

Осенью 2018 года Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в «Кофемании».

Александр ударил Пака стулом по голове.

Оба футболиста в итоге попали в тюрьму.

«Если бы я его (Пака) увидел сейчас и он сказал мне то же, что тогда, – не уверен, что не ударил бы его еще раз», – сказал Кокорин в недавнем интервью.

«Если бы Кокорин снова ударил Пака, то снова бы сел. Тут хозяин – барин. Но есть маленький нюанс – на всякую силу есть любая другая сила.

Просто Кокорин глупый. Хороший футболист, на самом деле, но его немножко жалко, потому что он просто глупец.

Оспаривать глупца мы не будем, а просто скажем, как в фильме «Бедный Павел», только «Бедный Саша», – заявил Губерниев.