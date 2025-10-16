Введите ваш ник на сайте
Губерниев пожалел Кокорина: «Он просто глупец»

Сегодня, 20:59
4

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Александра Кокорина о конфликте с чиновником Денисом Паком.

  • Осенью 2018 года Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в «Кофемании».
  • Александр ударил Пака стулом по голове.
  • Оба футболиста в итоге попали в тюрьму.
  • «Если бы я его (Пака) увидел сейчас и он сказал мне то же, что тогда, – не уверен, что не ударил бы его еще раз», – сказал Кокорин в недавнем интервью.

«Если бы Кокорин снова ударил Пака, то снова бы сел. Тут хозяин – барин. Но есть маленький нюанс – на всякую силу есть любая другая сила.

Просто Кокорин глупый. Хороший футболист, на самом деле, но его немножко жалко, потому что он просто глупец.

Оспаривать глупца мы не будем, а просто скажем, как в фильме «Бедный Павел», только «Бедный Саша», – заявил Губерниев.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Арис Кокорин Александр Губерниев Дмитрий
рылы
1760638925
такой прям глупец, что сколотил себе состояние в десятки миллионов, и вовсе не рублей. без разводов и алиментов. а губерниев только лыжу в жопу себе засунул, и нализывает всем подряд. вот такой он дезеув.
Ответить
