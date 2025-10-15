Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кокорин – о Паке: «Чем меньше будет таких в России – тем лучше будет страна»

Кокорин – о Паке: «Чем меньше будет таких в России – тем лучше будет страна»

Сегодня, 09:14
2

Бывший форвард сборной России Александр Кокорин высказался об инциденте в «Кофемании».

  • Осенью 2018 года Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в московском кафе.
  • Их жертвой стал чиновник Денис Пак.
  • Футболисты из-за этого попали в тюрьму.

– Возвращаясь к роковому дню, к «Кофемании» – если бы была возможность отыграть ситуацию назад, что бы сделали иначе?

– Что там отыгрывать – домой ушел бы. Но, когда говорят, что жизнь учит, что два раза на одни грабли не наступишь, могу честно сказать одну вещь. Если бы я его (Пака) увидел сейчас и он сказал мне то же, что тогда, – не уверен, что не ударил бы его еще раз.

Понятно, что под градусом ты намного восприимчивее. И у меня была первая драка, в которой я, кстати, сумел удержаться. Ходил растаскивал, и в суде нашли эти записи, когда и этого оттащил, и тому сказал: «Успокойся». Там все слышно. Прихожу – и попадается этот человек. И его уровень хамства… На какой бы ты ни был должности – это не дает тебе права говорить такие вещи. Что-то же мужское в человеке должно быть.

По мне, если ты так разговариваешь, то должен быть готов постоять за себя. Сидят пять пьяных дебилов, мы все это видим. Понимая ситуацию, специально садимся в конце зала. Вся «Кофемания» – пустая. А потом начинается. Когда человек высказывается так уверенно – понятно, что он чувствует за собой какое-то прикрытие. Но это не по-мужски. Тем более что потом он начинает трястись, говорить: извините, ребята. В общем, очень неприятный тип. И как он вел себя в суде – позорище. Чем меньше будет таких людей в России – тем лучше будет наша страна.

– То есть сейчас бы его встретили – не ручаетесь за себя?

– Если бы он что-то позволил себе сказать в мой адрес – не ручаюсь. Просто понимаю, что ничего не брал бы в руки, поскольку это рассматривается как орудие. Но легкими (телесными повреждениями) там можно было бы не отделаться.

– Рукопожатия с ним точно не было бы?

– Ни в коем случае. Не из-за какой-то обиды. Просто парень максимально неприятный. И все, кто с ним работает, подтверждают и знают это.

– Вы с ним после выхода из заключения никогда не встречались?

– Нет. И упаси Господь.

– Если бы оказались в Москве, мимо той «Кофемании» за километр бы проходили?

– Да нет, зашел бы без проблем.

Еще по теме:
Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»
Кокорин раскрыл содержание переписки с Заремой 4
Кокорин подробно объяснил, почему назвал «Спартак» клубом интриганов 8
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1760515166
Кокорин ничего не понял и поэтому одним сроком не отделается. Осталось только дождаться рецидива...(((
Ответить
andr45
1760515465
Одно слово - мразь, место которой на зоне в общем бараке
Ответить
Главные новости
Фото«Торпедо» объявило об увольнении Парфенова спустя месяц работы
11:12
Семак следит за выступлением «Кайрата» в Лиге чемпионов
10:57
1
Мусаев высказался о о расистском скандале вокруг Сперцяна
10:43
Кокорин объяснил свой уход из «Зенита»: «Большие дяди решили»
10:33
Алексей Миранчук высказался об отстранении сборной России
10:22
Кокорин рассказал о неприемлемых вещах, происходивших в сборной России
09:50
Раскрыта причина конфликта между Черчесовым и Денисовым в «Динамо»
09:36
Быстров назвал тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
09:17
3
Кокорин – о Паке: «Чем меньше будет таких в России – тем лучше будет страна»
09:14
2
Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»
08:45
1
Все новости
Все новости
Сафонов высказался о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
10:17
Кокорин рассказал о неприемлемых вещах, происходивших в сборной России
09:50
Раскрыта причина конфликта между Черчесовым и Денисовым в «Динамо»
09:36
Быстров назвал тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
09:17
3
Кокорин – о Паке: «Чем меньше будет таких в России – тем лучше будет страна»
09:14
2
Кокорин раскрыл содержание переписки с Заремой
01:10
4
Кокорин подробно объяснил, почему назвал «Спартак» клубом интриганов
00:48
11
Дюков отреагировал на отказ Хайкина от сборной России
Вчера, 23:34
Дюков – о снятии бана со сборной России до конца года: «Надо верить в сенсацию»
Вчера, 23:07
7
Черчесов едко пошутил на тему переноса столетия «Зенита»
Вчера, 22:49
11
ФотоЖена Карпина отреагировала на разгром Боливии двумя словами
Вчера, 22:31
Боксер Лебедев сочинил высмеивающую «Спартак» кричалку
Вчера, 22:21
11
Канчельскис дал совет Станковичу, выбирающему между «Спартаком» и сборной Сербии
Вчера, 22:10
Быстров – о дорогостоящем новичке «Зенита»: «Не показал игру даже на миллион евро»
Вчера, 21:45
ЦСКА должен Гусману деньги за трансфер игрока
Вчера, 21:31
1
ВидеоАлексей Миранчук догнал Мостового по голам за сборную России
Вчера, 21:15
75-летний скаут перешел из «Зенита» в «Спартак»
Вчера, 20:44
3
ВидеоРоссия открыла счет в матче с Боливией: «Раскатали»
Вчера, 20:30
Шикунов объяснил, что хорошего для «Спартака» в уходе Станковича в сборную Сербии
Вчера, 20:23
1
Мостовой: «Всю жизнь давал и даю в долг»
Вчера, 20:09
Черчесов назвал европейскую страну, где он «свой»
Вчера, 19:57
15
Карпин выпустил только одного динамовца в основе на матч с Боливией – через 4 дня игра с «Ахматом»
Вчера, 19:39
5
Талалаев оправдался за пародию на Карпина
Вчера, 19:27
2
Тренер Боливии оказался персональным фанатом российского игрока
Вчера, 19:14
4
Смелый прогноз Губерниева на матч Россия – Боливия
Вчера, 19:04
1
Раскрыт игрок, которому «Химки» задолжали больше всех
Вчера, 18:56
Стало известно, какая воинская специальность у Черчесова
Вчера, 18:47
3
Аленичев назвал лучшего игрока «Спартака»
Вчера, 18:34
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 