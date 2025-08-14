Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Лига Европы 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Серия А 2020/2021 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Кубок Атлантики 2016 Лига Европы 2016/2017 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Суперкубок России 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Лига чемпионов 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Товарищеские матчи 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Молодежное первенство 2010 Россия. Премьер-Лига 2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Премьер-лига 2009 Чемпионат России. Молодежное первенство 2009 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Премьер-лига 2008