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Александр Кокорин
Статистика
€ 350 тыс
Александр Кокорин - статистика
19 марта 1991 (35), Валуйки
#9 | Нападающий
183 см | 79 кг
Россия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Арис
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
АЕК
3 : 1
14.08.2025
Арис
65' - 120'
Лига конференций, 3 раунд
Арис
2 : 2
07.08.2025
АЕК
46' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Академия Пушкаша
0 : 2
31.07.2025
Арис
1' - 71'
Лига конференций, 2 раунд
Арис
3 : 2
24.07.2025
Академия Пушкаша
60' - 90'
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