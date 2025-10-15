Кокорин поддержал инициативу министра спорта России

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался за ограничение числа иностранных футболистов в российских клубах.

Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.

При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

– Министр спорта Михаил Дегтярев хочет резко ужесточить лимит на легионеров – до пяти на поле. Ваше мнение – это на пользу или во вред?

– Я за то, чтобы иностранцев был минимум и играли все наши ребята. Чем больше, чем лучше.

– А многие считают, что тогда россиянам будут платить незаслуженно большие деньги.

– Это как в наше время было, тут согласен. Мы получали за паспорт. Но сейчас время другое.

Нужно выгнать большинство иностранцев нахрен, потому что там три червя – только в «Зените» суперлегионеры.

Всех по домам, а нашим дать зеленый свет. Всех ставить и тем самым растить, развивать ребят. Я бы так делал. Указку дал бы сверху – и все.

– Думаете, стало бы лучше – без конкуренции?

– По крайней мере, выбор стал бы намного больше. А то, с тех пор как мы уехали, появились единицы. Сначала – Заха и Тюка, потом – Пиняев, Батраков, Кисляк. Но этого очень мало. Обидно!

– Но вы-то стали игроком основы без лимита, в острейшей конкуренции.

– Да я чудом попал в основу! Меня поставили в «Динамо» по стечению обстоятельств, потому что многие травмировались.

Но я был конкурентоспособен, чтобы играть с большими дядями, поэтому все и говорили о моем таланте, природных данных, дриблинге.