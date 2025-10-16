Введите ваш ник на сайте
Глушаков поспорил с Кокориным насчет российских команд в еврокубках

Вчера, 22:55
2

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков не согласился с прогнозом Александра Кокорина.

Ранее форвард «Ариса» так сказал о возвращении команд РПЛ в еврокубки: «Думаю, будет позорище».

«Не сказал бы, что будет позорище. Жестковато Кокорин сказал. Надо понять, в каком мы состоянии. Хотелось бы посмотреть на наши клубы, когда нас вернут.

Думаю, когда наши клубы смогут участвовать в Лиге чемпионов, будут покупки сильных игроков, которые помогут хорошо вернуться», – заявил Глушаков.

  • Отстранение длится более 3,5 лет – с февраля 2022 года.

Еще по теме:
Глушаков: «Не понимаю, к чему Станкович это сказал» 6
Кутепов назвал Глушакова более легендарным, чем Мостовой 9
Глушаков охарактеризовал Батракова
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Арис Глушаков Денис Кокорин Александр
Комментарии (2)
рылы
1760646933
да лига европы какая-нибудь. там сейчас бетис, порту, астон вилла. ну плюс-минус, за что-нибудь зацепиться можно было бы, очки с какими-нибудь днищами набрать. вспоминается последний официальный матч зенита. как раз с бетисом в испании. и как раз вечером 24 февраля, а вся херня началась ещё утром, понятно какая. сыграли, вроде, вничью. но освистывали так, что, наверное, установили рекорд по децибелам. хотя каким боком тут клуб? хрякам повезло чуть больше, потому что не в этот день играли, и их успели отстранить))
Ответить
mutabor0992
1760648685
Ну вот когда допустят тогда и будем разбираться.А сейчас,чего воздух сотрясать.
Ответить
