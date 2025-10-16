Глушаков поспорил с Кокориным насчет российских команд в еврокубках

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков не согласился с прогнозом Александра Кокорина.
Ранее форвард «Ариса» так сказал о возвращении команд РПЛ в еврокубки: «Думаю, будет позорище».
«Не сказал бы, что будет позорище. Жестковато Кокорин сказал. Надо понять, в каком мы состоянии. Хотелось бы посмотреть на наши клубы, когда нас вернут.
Думаю, когда наши клубы смогут участвовать в Лиге чемпионов, будут покупки сильных игроков, которые помогут хорошо вернуться», – заявил Глушаков.
- Отстранение длится более 3,5 лет – с февраля 2022 года.
