Кокорин рассказал, как его провоцировали в Европе во время ЧМ-2018

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин поделился воспоминаниями о публичном просмотре матча 1/8 финала ЧМ-2018 между Россией и Испанией.

– И с какими эмоциями вы смотрели чемпионат мира?

– Специально не смотрел. Очень обидно было. Восстанавливался в Италии и во Франции. Единственное, что смотрел – серию пенальти в матче с Испанией. Эту историю мало кто знает.

Я пришел на пляж во Франции, на Лазурном берегу, хочешь не хочешь – игра идет, экраны работают, все сидят за столами и смотрят. Много русскоязычных, меня заметили, узнали.

Кто-то начал провоцировать: «Сейчас Россию разорвут! Они клоуны, как они вообще в плей-офф попали, куда они лезут? Да против Испании вообще шансов нет!» Болеют почти все за Испанию.

Я понимаю, что человек специально меня злит. Зачем ты это говоришь? Сиди и наслаждайся жизнью! И вот он меня провоцировал-провоцировал, а потом мы выигрываем по пенальти.

А менеджер этого ресторана – мой самый близкий друг во Франции. Спрашиваю его: «Сколько столов в заведении?» – «Пятьдесят». – «Закажи на каждый по бутылке шампанского. И вынеси флаг России!» Все так и происходит. Говорю: «Пусть каждый выпьет за Россию!»

– Никто не отказался?

– Нет. И больше никто не подходил, провокаций не было.

– Сильно удивились, что сборная на ЧМ-2018 так выступила?

– Честно – нет. Сомнений, что выйдем из группы, у меня не было никаких – а дальше уже в зависимости от сетки. Во-первых, в любом случае родные стены. Во-вторых, в группе – Саудовская Аравия и Египет со сломанным Салахом. Были опасения по поводу Уругвая – так и случилось.

Испания на том чемпионате была не та – так совпало – и без тренера. Хорошо сыграли с хорватами – там уже пошло по накату, все поверили, что можем, вся страна поддерживала...