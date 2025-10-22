Черчесов высказался о возможном переходе в «Ахмат» Кокорина и Смолова

Главный тренер «Ахмата» ответил на вопрос о приглашении в команду Александра Кокорина и Федора Смолова.

«Кокорин, который играл у меня, – да, усилил бы команду. А Кокорина, который играет сейчас, я давно не видел. То же самое со Смоловым. Чтобы кого-то взять, нужно понимать, как он выглядит сегодня. В потенциале оба – игроки не только «Ахмата», но любого топ-клуба. Кстати, если Кокорин прочитает – приветы ему большие. Молодец, что до сих пор на хорошем уровне играет», – сказал Черчесов.