Стало известно, сколько квартир у Кокорина в Москве

Раскрыта информация о московской недвижимости нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

«В столице у него есть недвижимость на общую сумму более 300 миллионов рублей. В 2011-м футболист приобрeл квартиру в ЖК «Гранд-парк» площадью 107,6 кв.м и два машино-места (18,3 и 18,4 кв. м). Всe вместе оценивается в 65 миллионов рублей.

Вторую квартиру Кокорин приобрeл в 2013-м в ЖК «Новый Арбат», площадью уже 210,3 кв. м вместе с машино-местом 19 кв. м. На общую сумму такая квартира оценивается в 250 миллионов», – написал источник.