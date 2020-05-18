Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Радослав Забавник - статистика

Завершил карьеру
15 сентября 1980 (46), Кошице
#8 | Защитник
181 см | 77 кг
Словакия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Майнц
17
0
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Штутгарт
2 : 2
18.05.2013
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Майнц
2 : 4
11.05.2013
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Ганновер-96
2 : 2
04.05.2013
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Майнц
0 : 0
28.04.2013
Айнтрахт
1' - 66'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия Д
2 : 0
20.04.2013
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фортуна
1 : 1
03.03.2013
Майнц
1' - 38'
15'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Майнц
1 : 1
23.02.2013
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Майнц
2 : 2
16.02.2013
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
1 : 1
10.02.2013
Майнц
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Майнц
0 : 3
02.02.2013
Бавария
1' - 90'
25'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Гройтер Фюрт
0 : 3
26.01.2013
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
3 : 1
15.12.2012
Штутгарт
1' - 84'
47'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия М
2 : 0
09.12.2012
Майнц
1' - 69'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Майнц
2 : 1
01.12.2012
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
1 : 3
27.11.2012
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Майнц
1 : 2
24.11.2012
Боруссия Д
1' - 90'
62'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Гамбург
1 : 0
17.11.2012
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 1
09.11.2012
Нюрнберг
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
2 : 1
04.11.2012
Майнц
1' - 90'
64'
55'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
3 : 0
27.10.2012
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 2
20.10.2012
Майнц
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
1 : 0
06.10.2012
Фортуна
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
0 : 2
30.09.2012
Майнц
68' - 90'
37'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
3 : 1
15.09.2012
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Майнц
0 : 1
31.08.2012
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
1 : 1
25.08.2012
Майнц
Был в запасе
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+