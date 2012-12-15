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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Штутгарт
Майнц - Штутгарт: обзор матча 15 декабря 2012
Майнц
15.12.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Штутгарт
55'
Н. Мюллер
71'
Н. Мюллер
90+2'
Э. Сото
48'
Х. Мюллер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Штутгарт
ГОЛ! 3:1!
Э. Сото
Пас отдал
Ю. Полански
90'
+2
90'
+1
Замена
Б. Рёкер
️️️️
А. Рюдигер
Замена
Ю. Полански
️️️️
А. Иваншиц
89'
Замена
Ж. Диас
️️️️
Р. Забавник
84'
Желтая карточка
Я. Кирхгофф
80'
77'
Замена
Д. Дидави
️️️️
И. Траоре
Замена
Ш. Белл
️️️️
Б. Свенссон
77'
74'
Желтая карточка
М. Харник
ГОЛ! 2:1!
Н. Мюллер
Пас отдал
А. Салаи
71'
68'
Замена
Т. Хайнал
️️️️
Р. Хольцхаушер
57'
Желтая карточка
В. Ибишевич
ГОЛ! 1:1!
Н. Мюллер
Пас отдал
З. Поспех
55'
48'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Х. Мюллер
Желтая карточка
Р. Забавник
47'
Желтая карточка
Н. Мюллер
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Николай Мюллер
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
9
Соуфиан Беньямина
ЦФ
4-1-4-1
33
Мюллер
8
Забавник
2
Свенссон
27
Кирхгофф
3
Поспех
14
Баумгартлингер
9
Мюллер
23
Иваншиц
33
Калиджиури
19
Сото
11
Салаи
4-3-1-2
26
Ульрайх
3
Родригес
22
Рюдигер
5
Нидермайер
15
Бока
4
Гентнер
8
Кузманович
10
Хольцхаушер
16
Траоре
11
Ибишевич
22
Харник
8
Забавник
15
Диас
15
Диас
8
Забавник
2
Свенссон
16
Белл
16
Белл
2
Свенссон
23
Иваншиц
8
Полански
8
Полански
23
Иваншиц
22
Рюдигер
12
Рёкер
12
Рёкер
22
Рюдигер
10
Хольцхаушер
15
Хайнал
15
Хайнал
10
Хольцхаушер
16
Траоре
10
Дидави
10
Дидави
16
Траоре
Остались в запасе
Майнц
Штутгарт
1
Лорис Кариус
ВР
9
Шоун Паркер
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
9
Соуфиан Беньямина
ЦФ
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
9
Шоун Паркер
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
Остались в запасе
9
Соуфиан Беньямина
ЦФ
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Майнц - Штутгарт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Мева Арена
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