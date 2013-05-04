Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Майнц
Ганновер-96 - Майнц: обзор матча 04 мая 2013
Ганновер-96
04.05.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Майнц
36'
А. Собич
70'
М. Диуф
25'
Н. Мюллер
79'
Н. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Майнц
Замена
С. Шахед
️️️️
М. Диуф
90'
88'
Желтая карточка
Н. Зимлинг
Желтая карточка
С. Пинту
88'
79'
ГОЛ! 2:2!
Н. Мюллер
Пас отдал
Ш. Паркер
76'
Замена
Э. Сото
️️️️
М. Калиджиури
72'
Замена
М. Риссе
️️️️
Ю. Малли
ГОЛ! 2:1!
М. Диуф
Пас отдал
А. Собич
70'
Вторая желтая
К. Шульц
65'
Замена
Д. Я Конан
️️️️
Я. Шлаудрафф
62'
54'
Замена
Ш. Паркер
️️️️
Н. Рукавица
40'
Желтая карточка
Н. Мюллер
ГОЛ! 1:1!
А. Собич
Пас отдал
Я. Шлаудрафф
36'
Замена
А. Собич
️️️️
М. Абделлауе
35'
25'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мюллер
Желтая карточка
К. Шульц
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Николай Мюллер
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
30
Адриан Никчи
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
3-2-1-1-3
20
Цилер
19
Шульц
4
Хоффманн
15
Поконьоли
5
Хагги
2
Сакаи
18
Пинту
13
Штиндль
13
Шлаудрафф
92
Диуф
25
Абделлауе
4-1-4-1
28
Веткло
3
Поспех
2
Свенссон
4
Новески
8
Забавник
14
Баумгартлингер
9
Мюллер
25
Зимлинг
33
Калиджиури
13
Рукавица
10
Малли
92
Диуф
23
Шахед
23
Шахед
92
Диуф
25
Абделлауе
9
Собич
9
Собич
25
Абделлауе
13
Шлаудрафф
11
Конан
11
Конан
13
Шлаудрафф
33
Калиджиури
19
Сото
19
Сото
33
Калиджиури
10
Малли
31
Риссе
31
Риссе
10
Малли
13
Рукавица
9
Паркер
9
Паркер
13
Рукавица
Остались в запасе
Ганновер-96
Майнц
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
30
Адриан Никчи
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
33
Хайнц Мюллер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
30
Адриан Никчи
ЦП
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Ганновер-96 - Майнц
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Новости команд
Все
Ганновер-96
Майнц
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+