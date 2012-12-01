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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Ганновер-96
Майнц - Ганновер-96: обзор матча 01 декабря 2012
Майнц
01.12.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Ганновер-96
10'
Н. Мюллер
89'
А. Салаи
28'
К. Шульц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Ганновер-96
Замена
Ш. Белл
️️️️
Н. Мюллер
90'
+2
Желтая карточка
А. Салаи
90'
ГОЛ! 2:1!
А. Салаи
Пас отдал
Ю. Полански
89'
88'
Замена
А. Собич
️️️️
М. Диуф
86'
Желтая карточка
К. Шульц
Замена
М. Риссе
️️️️
А. Иваншиц
83'
73'
Замена
Д. Я Конан
️️️️
Я. Шлаудрафф
69'
Замена
С. Хусти
️️️️
К. Рауш
59'
Желтая карточка
К. Хагги
Замена
Л. Кариус
️️️️
Ш. Паркер
52'
Красная карточка
К. Веткло
49'
48'
Желтая карточка
С. Пинту
Желтая карточка
Н. Новески
44'
Желтая карточка
К. Веткло
28'
28'
ГОЛ! 1:1!
К. Шульц
Пас отдал
Л. Штиндль
ГОЛ! 1:0!
Н. Мюллер
Пас отдал
Ш. Паркер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
10
Юнус Малли
АП
39
Иван Класнич
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
30
Адриан Никчи
ЦП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
4-5-1
28
Веткло
8
Забавник
2
Свенссон
4
Новески
3
Поспех
9
Паркер
23
Иваншиц
19
Сото
9
Мюллер
8
Полански
11
Салаи
4-3-1-2
20
Цилер
6
Черундоло
19
Шульц
5
Эггиманн
5
Хагги
24
Пандер
18
Пинту
34
Рауш
13
Штиндль
92
Диуф
13
Шлаудрафф
9
Паркер
1
Кариус
1
Кариус
9
Паркер
9
Мюллер
16
Белл
16
Белл
9
Мюллер
23
Иваншиц
31
Риссе
31
Риссе
23
Иваншиц
34
Рауш
9
Хусти
9
Хусти
34
Рауш
13
Шлаудрафф
11
Конан
11
Конан
13
Шлаудрафф
92
Диуф
9
Собич
9
Собич
92
Диуф
Остались в запасе
Майнц
Ганновер-96
15
Жуниор Диас
ЛЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
10
Юнус Малли
АП
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
30
Адриан Никчи
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
15
Жуниор Диас
ЛЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
10
Юнус Малли
АП
39
Иван Класнич
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
30
Адриан Никчи
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Майнц - Ганновер-96
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Мева Арена
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