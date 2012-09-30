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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Майнц
Вольфсбург - Майнц: обзор матча 30 сентября 2012
Вольфсбург
30.09.2012, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Майнц
26'
Ж. Диас
37'
А. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Майнц
78'
Желтая карточка
М. Калиджиури
76'
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
Замена
М. Шефер
️️️️
Э. Погатец
76'
68'
Замена
Р. Забавник
️️️️
Ж. Диас
59'
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
Ю. Полански
53'
Желтая карточка
Э. Сото
Желтая карточка
К. Треш
51'
Замена
Ф. Хасани
️️️️
Т. Каленберг
46'
Замена
Б. Дост
️️️️
Р. Родригес
46'
Желтая карточка
К. Треш
44'
Желтая карточка
Жозуэ
42'
37'
ГОЛ! 0:2!
А. Салаи
Пас отдал
Р. Забавник
26'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Диас
Пас отдал
А. Иваншиц
24'
Замена
М. Калиджиури
️️️️
З. Поспех
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
12
Бас Дост
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
24
Ферхан Хасани
ЦФ
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
7
Чинеду Эде
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
3-3-2-1-1
16
Бенальо
20
Виейринья
2
Погатец
27
Налдо
13
Родригес
7
Жозуэ
23
Фагнер
28
Треш
7
Каленберг
10
Диего
40
Олич
4-1-4-1
28
Веткло
3
Поспех
4
Новески
26
Бунгерт
15
Диас
14
Баумгартлингер
8
Полански
19
Сото
23
Иваншиц
13
Рукавица
11
Салаи
2
Погатец
4
Шефер
4
Шефер
2
Погатец
13
Родригес
12
Дост
12
Дост
13
Родригес
7
Каленберг
24
Хасани
24
Хасани
7
Каленберг
15
Диас
8
Забавник
8
Забавник
15
Диас
8
Полански
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
8
Полански
3
Поспех
33
Калиджиури
33
Калиджиури
3
Поспех
Остались в запасе
Вольфсбург
Майнц
1
Марвин Хитц
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
7
Чинеду Эде
ЦП
1
Лорис Кариус
ВР
9
Шоун Паркер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Остались в запасе
7
Чинеду Эде
ЦП
1
Лорис Кариус
ВР
9
Шоун Паркер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Вольфсбург - Майнц
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Фольксваген
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