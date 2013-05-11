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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия М
Майнц - Боруссия М: обзор матча 11 мая 2013
Майнц
11.05.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 4
Завершен
Боруссия М
12'
Ш. Паркер
90+1'
А. Иваншиц (П)
39'
Б. Хргота (П)
59'
Б. Хргота
64'
М. Ханке
80'
Б. Хргота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Боруссия М
90'
+1
Замена
Ф. Дамс
️️️️
Х. Аранго
ГОЛ с пенальти! 2:4!
А. Иваншиц
90'
+1
89'
Замена
П. Млапа
️️️️
П. Херрманн
85'
Замена
Л. Рупп
️️️️
Б. Хргота
80'
ГОЛ! 1:4!
Б. Хргота
Пас отдал
М. Ханке
Замена
Н. Дагфоус
️️️️
Ю. Малли
78'
Замена
П. Слискович
️️️️
М. Калиджиури
66'
Замена
М. Риссе
️️️️
Ш. Паркер
66'
64'
ГОЛ! 1:3!
М. Ханке
59'
ГОЛ! 1:2!
Б. Хргота
Желтая карточка
Б. Свенссон
39'
39'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Хргота
ГОЛ! 1:0!
Ш. Паркер
Пас отдал
З. Поспех
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Николай Мюллер
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
37
Неймеддин Дагфоус
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
25
Петар Слискович
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
4-1-4-1
33
Мюллер
8
Забавник
4
Новески
2
Свенссон
3
Поспех
14
Баумгартлингер
9
Мюллер
9
Паркер
33
Калиджиури
23
Иваншиц
10
Малли
3-3-1-1-2
1
тер Стеген
18
Домингес
6
Нордтвейт
24
Янчке
39
Штранцль
34
Джака
17
Вендт
18
Аранго
7
Херрманн
9
Ханке
10
Хргота
10
Малли
37
Дагфоус
37
Дагфоус
10
Малли
9
Паркер
31
Риссе
31
Риссе
9
Паркер
33
Калиджиури
25
Слискович
25
Слискович
33
Калиджиури
18
Аранго
3
Дамс
3
Дамс
18
Аранго
10
Хргота
10
Рупп
10
Рупп
10
Хргота
7
Херрманн
26
Млапа
26
Млапа
7
Херрманн
Остались в запасе
Майнц
Боруссия М
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Майнц - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Мева Арена
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