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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Майнц
Фрайбург - Майнц: обзор матча 25 августа 2012
Фрайбург
25.08.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
49'
М. Крузе
65'
А. Иваншиц (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Майнц
89'
Желтая карточка
Я. Кирхгофф
88'
Замена
М. Риссе
️️️️
Н. Мюллер
86'
Желтая карточка
Н. Мюллер
Замена
Э. Кальвенте
️️️️
А. Путило
79'
77'
Замена
З. Поспех
️️️️
Н. Бунгерт
Замена
С. Фрайс
️️️️
К. Геде
73'
71'
Замена
Ч. Эде
️️️️
А. Иваншиц
65'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Иваншиц
ГОЛ! 1:0!
М. Крузе
Пас отдал
К. Геде
49'
Замена
Й. Флум
️️️️
С. Макиади
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
14
Антон Путило
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
4
Николче Новески
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
24
Эзекиль Кальвенте
ЛП
23
Йоханнес Флум
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
7
Чинеду Эде
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
3-2-4-1
1
Бауманн
25
Сорг
3
Дианье
28
Гинтер
21
Хен
7
Шмид
14
Путило
16
Макиади
23
Шустер
31
Геде
10
Крузе
3-1-4-2
28
Веткло
4
Новески
27
Кирхгофф
26
Бунгерт
14
Баумгартлингер
33
Калиджиури
9
Мюллер
19
Сото
23
Иваншиц
13
Чупо-Мотинг
11
Салаи
14
Путило
24
Кальвенте
24
Кальвенте
14
Путило
16
Макиади
23
Флум
23
Флум
16
Макиади
31
Геде
9
Фрайс
9
Фрайс
31
Геде
23
Иваншиц
7
Эде
7
Эде
23
Иваншиц
26
Бунгерт
3
Поспех
3
Поспех
26
Бунгерт
9
Мюллер
31
Риссе
31
Риссе
9
Мюллер
Остались в запасе
Фрайбург
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Лорис Кариус
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
8
Юджен Полански
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
8
Юджен Полански
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Фрайбург - Майнц
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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