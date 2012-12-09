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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Майнц
Боруссия М - Майнц: обзор матча 09 декабря 2012
Боруссия М
09.12.2012, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Майнц
58'
М. Ханке
63'
Х. Аранго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Майнц
Желтая карточка
А. Домингес
87'
Замена
П. Млапа
️️️️
П. Херрманн
84'
83'
Желтая карточка
Н. Новески
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
Л. Рупп
78'
Желтая карточка
П. Херрманн
77'
69'
Замена
Ж. Диас
️️️️
Р. Забавник
66'
Замена
Н. Мюллер
️️️️
Ю. Полански
66'
Замена
М. Риссе
️️️️
Ш. Паркер
ГОЛ! 2:0!
Х. Аранго
63'
ГОЛ! 1:0!
М. Ханке
Пас отдал
Т. Янчке
58'
Замена
М. Ханке
️️️️
И. Де Камарго
46'
45'
Желтая карточка
Э. Сото
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Шоун Паркер
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
34
Гранит Джака
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
3-2-3-1-1
1
тер Стеген
18
Домингес
6
Нордтвейт
24
Янчке
17
Вендт
39
Штранцль
18
Аранго
10
Рупп
14
Маркс
7
Херрманн
9
Де Камарго
4-1-4-1
33
Мюллер
3
Поспех
4
Новески
2
Свенссон
8
Забавник
14
Баумгартлингер
23
Иваншиц
19
Сото
8
Полански
9
Паркер
11
Салаи
10
Рупп
38
Чигерчи
38
Чигерчи
10
Рупп
9
Де Камарго
9
Ханке
9
Ханке
9
Де Камарго
7
Херрманн
26
Млапа
26
Млапа
7
Херрманн
8
Забавник
15
Диас
15
Диас
8
Забавник
9
Паркер
31
Риссе
31
Риссе
9
Паркер
8
Полански
9
Мюллер
9
Мюллер
8
Полански
Остались в запасе
Боруссия М
Майнц
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Лорис Кариус
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Боруссия М - Майнц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Боруссия-Парк
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