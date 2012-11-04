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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Майнц
Вердер - Майнц: обзор матча 04 ноября 2012
Вердер
04.11.2012, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Майнц
11'
А. Хант
86'
А. Хант
64'
А. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Майнц
ГОЛ! 2:1!
А. Хант
86'
83'
Замена
Ю. Малли
️️️️
Э. Сото
Замена
Д. Акпала
️️️️
Н. Петерсен
78'
76'
Замена
Ж. Диас
️️️️
А. Иваншиц
74'
Желтая карточка
А. Салаи
Желтая карточка
К. Де Брюйне
69'
64'
ГОЛ! 1:1!
А. Салаи
Пас отдал
Р. Забавник
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Э. Элиа
60'
55'
Желтая карточка
Р. Забавник
Замена
А. Лукимия-Мулонготи
️️️️
С. Папастатопулос
46'
39'
Замена
М. Риссе
️️️️
Н. Мюллер
21'
Желтая карточка
Я. Кирхгофф
ГОЛ! 1:0!
А. Хант
Пас отдал
Н. Петерсен
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
7
Чинеду Эде
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
10
Юнус Малли
АП
4-3-1-2
1
Милиц
26
Шмитц
4
Предль
19
Папастатопулос
23
Гебре Селасси
11
Элиа
16
Юнузович
14
Хант
7
Де Брюйне
18
Петерсен
7
Арнаутович
3-3-3-1
28
Веткло
27
Кирхгофф
4
Новески
2
Свенссон
3
Поспех
14
Баумгартлингер
8
Забавник
23
Иваншиц
19
Сото
9
Мюллер
11
Салаи
19
Папастатопулос
21
Лукимия-Мулонготи
21
Лукимия-Мулонготи
19
Папастатопулос
18
Петерсен
17
Акпала
17
Акпала
18
Петерсен
11
Элиа
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
11
Элиа
23
Иваншиц
15
Диас
15
Диас
23
Иваншиц
9
Мюллер
31
Риссе
31
Риссе
9
Мюллер
19
Сото
10
Малли
10
Малли
19
Сото
Остались в запасе
Вердер
Майнц
30
Рафаэль Вольф
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
7
Чинеду Эде
ЦП
1
Лорис Кариус
ВР
13
Никита Рукавица
ЛП
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
30
Рафаэль Вольф
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
Остались в запасе
7
Чинеду Эде
ЦП
1
Лорис Кариус
ВР
13
Никита Рукавица
ЛП
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Вердер - Майнц
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Везерстадион
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